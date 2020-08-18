Украинцам через несколько недель пересчитают зарплаты: сколько будем получать и почему этого мало

В Украине уже с 1 сентября минимальную зарплату повысят с 4723 до 5000 грн, заявили в Кабмине. Такой рост якобы позволит частично компенсировать экономические сложности, связанные с карантином и пандемией.

По разным оценкам, уже сейчас минималка должна быть от 5,1 до 6,9 тыс. грн. О том, как и кому повысят зарплаты и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что изменится с 1 сентября:

украинцы не будут получать зарплату меньше 5 тыс. грн за полный рабочий день;

вырастут некоторые налоги и штрафы;

увеличатся поступления в местные, государственный бюджеты и в бюджет Пенсионного фонда;

повысят размер гарантированной пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Зарплата увеличится у всех украинцев?

Нет, минимальная зарплата – это такая себе черта: меньше – нельзя, а больше – можно. Сколько украинцев получают минималку, сказать сложно. Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, около 75% сотрудников мелких и средних предприятий официально имеют такую зарплату. Но это только официально, мол, большинство из них получают часть дохода в конверте.

То есть есть два варианта, при которых на вас отобразится повышение минималки. Первый – вы получаете львиную часть зарплаты в конверте, а официально живете на минимальный оклад. В таком случае работодатель вынужден будет увеличить размер белой зарплаты. Второй – вы действительно получаете минималку. В таком случае размер вашего дохода должен вырасти как минимум на 277 грн.

А зачем вообще повышать минималку?

В Украине львиная доля зарплат находится в тени. Повышение минималки – один из инструментов для вывода доходов в легальную плоскость.

"Сегодня минимальная зарплата, если вы попробуете нанять разнорабочего, то меньше чем за 8 тыс. грн в месяц он работать не будет, даже в регионе. В Киеве вообще меньше 10 тыс. грн не платят. Это говорит о том, что сегодняшний уровень минимальной заработной платы в 4723 грн существенно занижен. Задача правительства попытаться восстановить баланс. Тем более от этого баланса зависит как доходная часть бюджетов (и местного, и государственного), так и бюджет Пенсионного фонда", – поясняет Рева.

Кроме того, размер зарплат в Украине существенно занижен. Во всяком случае, так считают в Федерации профсоюзов. Глава организации Григорий Осовой приводит европейский опыт. Если там в структуре расходов промышленных предприятий где-то 25-30% занимает фонд оплаты труда, то в Украине всего 5-8%. И это с учетом, что крупные промышленные предприятия платят чаще всего "белые зарплаты".

Труд украинцев недооценивают, считает Осовой, а бизнес должен искать другие возможности для экономии. Профсоюзы традиционно соглашаются с повышением минимальной зарплаты, в отличие от Ассоциаций работодателей.

Украинцам повысят минималку Pixabay

Какая должна быть минималка в Украине?

Этот вопрос наиболее сложный. Есть разные методы расчета размера минимальной зарплаты. В странах, где наблюдается отток рабочей силы и значительная трудовая миграция, власти пытаются приблизить минимальную зарплату к уровню медианной. Это позволяет с одной стороны обеспечить социальное равенство, а с другой – конкурировать с государствами с более высокими заработными платами.

Эксперты МОТ уверены: минимальная зарплата должна составлять 60% средней. Согласно последним данным Госстата, в среднем украинцы получают 11 579 грн (данные на июнь), соответственно, минималка должна быть не меньше 6947 грн. Здесь также стоит учитывать, что средние зарплаты в стране растут ежемесячно, а минимальную зарплату в лучшем случае пересматривают два раза в год. Поэтому, повышая социальные гарантии, нужно закладывать прогноз роста средней зарплаты.

Еще один вариант – удерживать минималку на уровне реального прожиточного минимума. По состоянию на июнь он составлял 5100 грн для работоспособных. То есть даже после повышения минимальной зарплаты те работники, которые получают минимум, не смогут позволить себе даже минимальный набор товаров и услуг.

Рева же считает, что минималка уже должна быть около 6000 грн. "Это действие правильное, но недостаточное. С учетом потерять с начала года им сегодня уже нужно было устанавливать минимальную зарплату на уровне 6000 грн", – пояснил министр.

А вот ученая, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в комментарии OBOZREVATEL вовсе заявила: просто так назначать минималку нельзя. О ее размере должны договариваться в рамках трехстороннего диалога: профсоюзы (представители работников), работодатели и государство. Вручную же менять цифры, по мнению ученой, неправильно.

Хватит ли денег на повышение минималки?

Рост минималки со временем компенсирует дополнительные расходы на зарплаты, уверен финансовый аналитик Егор Комов. Как подсчитали в Минфине, грядущее повышение до 5000 грн позволит дополнительно получить в Пенсионный фонд 1,2 млрд грн и еще 1,2 млрд грн подоходного налога в местный и государственный бюджеты.

"Повышение минимальной зарплаты приводит к пропорциональному росту налоговых отчислений. Здесь есть своя тонкая грань, после которой бизнес будет уходить в тень. Думаю, до 6000 грн сейчас можно практически безболезненно повысить минимальную зарплату. Но здесь нужно принимать решение исходя из позиции заинтересованных сторон и возможности бюджета", – добавляет Комов.

Больше после роста минималки придется платить и физлицам-предпринимателям (ФЛП). Например, "единщики" второй группы (могут нанимать сотрудников) должны платить 20% минималки налога и 22% – ЕСВ. Сейчас это 944 и 1039 грн соответственно. С первого сентября платежи вырастут до 1000 и 1100 грн.

Без справедливой минимальной зарплаты и честных налоговых отчислений в государственном бюджете не появятся средства на инфраструктуру, образование, медицину. Важно при этом, чтобы культура честно платить налоги стала обязательной во всей стране. В ситуации, когда работодатель дает часть в конвертах, виновен в том числе и тот, кто соглашается на эти конверты.