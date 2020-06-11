Украинцам через несколько недель пересчитают налоги и выплаты: сколько получим и заплатим

В Украине вместе с повышением прожиточного минимума с 1 июля пересчитают целый ряд выплат. К примеру, налог для первой группы "единщиков" увеличится почти на 20 грн, также вырастут субсидии при учете, что размер дохода останется прежним.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В формуле расчета размера скидки также фигурирует прожиточный минимум. Среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и на общий доход семьи. Полученная сумма – обязательный платеж за коммуналку, а остальное должна покрыть субсидия.

Для примера, с прожиточным минимумом в 2027 грн обязательный платеж для семьи из четырех человек с совокупным доходом 10 тыс. составляет 928 грн. А после повышения прожиточного минимума 2118 грн эта же семья с тем же доходом должна будет отдавать за коммуналку уже 885 грн.

Налоги. "Для первой группы плательщиков единого налога ставка устанавливается в пределах 10% прожиточного минимума", – говорится в ст. 293 Налогового кодекса. Так, до 1 июля показатель ПМ для работоспособного составляет 2102 грн, а ставка – 210,2 грн. После первого июля прожиточный минимум будет 2197 грн, а ставка – 219,7 грн.

Алименты и выплаты военнослужащим. От размера прожиточного минимума также зависит разовая материальная помощь украинцам, которых призывают на срочную службу в армию (она составляет два ПМ) и минимальный размер алиментов. Как поясняет юрист Дина Дрыжакова, размер алиментов определяет суд, он зависит от многих факторов (материальное положение второго родителя, размер заработной платы того, кто будет платить алименты и т.д.), законом определены только минимальные размеры алиментов: не меньше половины прожиточного минимума на ребенка.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинцы в 2020 году должны заплатить налоги за свои квартиры и дома за прошлый год. Платить нужно за недвижимость, которая превышает площадь 60 кв.м (квартиры) и 120 кв.м (для домов). При этом владельцы больших квартир (от 300 кв.м) и домов (от 500 кв.м) дополнительно получат квитанцию на 25 тысяч гривен.