Украинцам через несколько месяцев пересчитают пенсии: кто получит на 570 грн больше

В Украине с 1 декабря 2020 года минимальную пенсию повысят с 1712 до 1769 грн, а максимальную – с 17 120 до 17 690 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Максимальная пенсия увеличится на 570 грн, минимальная – на 57 грн. Кроме того, если сейчас прибавка за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам составляет 17,1 грн, то уже через несколько месяцев она увеличится до 17,6 грн.

Стоит отметить, что украинцы, которые сейчас имеют полный стаж, получают как минимум 2100 грн. На них фактически повышение минимальной пенсии не повлияет, однако за счет роста доплаты их выплаты могут незначительно увеличится.

Отметим, в 2020 году Рада приняла два закона, согласно которым люди старше 80 лет дополнительно получили не только доплату в 1 тыс. грн, которая была предоставлена единовременно почти 5 млн пенсионеров, но и доплату в размере 500 грн в месяц до пенсии пожизненно.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3 до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.