Украинцам через несколько дней пересчитают пенсии: кто получит 740 грн прибавки

В Украине с 1 июля на 74 грн повысят минимальные и на 740 грн максимальные пенсии.

Как говорится в материале OBOZREVATEL, все украинцы на заслуженном отдыхе должны получать пенсии от одного до десяти прожиточных минимумов. Сейчас это от 1638 до 16 380 грн, а с 1 июля – от 1712 до 17 120 грн. То есть в результате новшества повысят минимальную и максимальную пенсии, а также надбавки за сверхстаж.

Как рассказали в пресс-службе Кабмина, грядущий перерасчет уже заложен в бюджет ПФУ, поэтому никаких задержек не будет. "Индексация прожиточного минимума предусмотрена уже принятым бюджетом Украины на 2020 год. Все суммы заложены в бюджет, выплаты будут осуществлены вовремя", – рассказывают в правительстве.

Так, за каждый год сверх нормативного стажа (от 30 лет для женщин и 35 – для мужчин) полагается прибавка в размере 1% прожиточного минимума. К примеру, если женщина отработала 40 лет вместо необходимых 30, то она сейчас может рассчитывать на прибавку 163,8 грн, а после перерасчета – уже 171,2 грн. Всего повышение могут ощутить на себе 6,8 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных. За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Если ситуацию никак не изменить, со временем денег на пенсию может просто не хватить.