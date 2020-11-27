Украинцам через несколько дней пересчитают пенсии: кто и сколько получит

В Украине с 1 декабря пересчитают прожиточный минимум. Повышение минимума прежде всего отразится на пенсионерах с минимальной пенсией, которая вырастет от 1712 грн до 1769. Это касается пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца; пенсионных выплат шахтерам, инвалидам войны, участникам боевых действий, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Самую большую надбавку, 570 грн, получат пенсионеры с максимальной пенсией, которая по закону не может превышать 10 прожиточных минимумов. Если раньше они получали 17 120 грн, то уже за следующий месяц – 17 690 грн. В целом повышение затронет около 2 млн пенсионеров.

минимальную пенсию повысят с 1712 грн до 1769;

максимальную пенсию – с 17 120 грн до 17 690;

минимальные алименты до 6 лет – с 929 грн до 960,5;

минимальные алименты с 6 до 18 лет – с 1159 грн до 1197,5.

Второй важный момент – субсидии. В формуле их расчета также фигурирует прожиточный минимум. Чтобы определить обязательный платеж за коммуналку, среднемесячный доход одного члена семьи делят на 2 прожиточных минимума, множат на 15% и на общий доход семьи. Все, что не покрывает обязательный платеж, должна покрыть субсидия.

К прожиточному минимум привязаны и выплаты социально-незащищенным группам. От него зависит помощь малообеспеченным семьям, которую получают порядка миллиона человек. Она определяется как разница между фактическим доходом семьи и установленным прожиточным минимумом.

Что касается других категорий, то детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, государство обязано выплачивать 2,5 прожиточных минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.