|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Личные финансы

Украинцам через несколько дней начнут раздавать по 1,7 тысячи: кого коснется 

3.1тЧитать материал на украинском

В Украине с 1 апреля 2019-го семьи, в которых есть как минимум 3 ребенка, начиная с третьего, на каждого будут выдавать по 1,7 тыс. грн в месяц.

Как сообщают в пресс-службе Министерства соцполитики, деньги будут выплачивать родителям, пока ребенку не исполнится 6 лет. "Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, имеющая удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двум из которых еще нет 6 лет, государство выплатит на каждого ребенка по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", – отметили в Минсоцполитики.

Украинцам через несколько дней начнут раздавать по 1,7 тысячи: кого коснется 

Новости
Выплаты по-новому: в Украине предложили давать льготы по доходам

Отметим, что всего в Украине 160 тыс. многодетных семей воспитывают детей в возрасте до 6 лет. До конца года им раздадут 2,4 млрд грн. Чтобы оформить пособие, одному из родителей нужно обратиться в ближайшее отделение соцзащиты и написать заявление. С собой нужно иметь удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении детей. Деньги можно будет получить через "Укрпочту" или банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Социальные выплаты" на OBOZREVATEL.

Тема
Социальные выплаты
Место
Украина
Теги
выплатыМинистерство социальной политики
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как хорошо стало жить в Украине при Петре Алексеевиче. Каждый день деньги раздают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения