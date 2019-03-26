Украинцам через несколько дней начнут раздавать по 1,7 тысячи: кого коснется 

В Украине с 1 апреля 2019-го семьи, в которых есть как минимум 3 ребенка, начиная с третьего, на каждого будут выдавать по 1,7 тыс. грн в месяц.

Как сообщают в пресс-службе Министерства соцполитики, деньги будут выплачивать родителям, пока ребенку не исполнится 6 лет. "Доплата касается не только тех, кто родил или родит ребенка в этом году. Каждая семья, имеющая удостоверение многодетной, имеет возможность с 1 апреля оформить дополнительную помощь на ребенка. Если в семье четверо детей, двум из которых еще нет 6 лет, государство выплатит на каждого ребенка по 1700 грн. Это дополнительно к ежемесячным 860 грн помощи при рождении ребенка", – отметили в Минсоцполитики.

Отметим, что всего в Украине 160 тыс. многодетных семей воспитывают детей в возрасте до 6 лет. До конца года им раздадут 2,4 млрд грн. Чтобы оформить пособие, одному из родителей нужно обратиться в ближайшее отделение соцзащиты и написать заявление. С собой нужно иметь удостоверение многодетной семьи и свидетельства о рождении детей. Деньги можно будет получить через "Укрпочту" или банк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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