Украинцам через неделю пересчитают пенсии: кто и сколько получит

В Украине с 1 января 2021-го пенсионерам, которые выполнили требования по стажу и достигли определенного возраста, выплаты повысят на 400 грн.

Перерасчет предусмотрен Законом "Об общегосударственном пенсионном страховании". Кто получит: украинцы, которые имеют полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигли возраста 65 лет.

Сколько получат: их выплаты должны быть не меньше 40% минималки, до 1 января – от 2 тыс. грн, после 1 января – от 2,4 тыс. грн.

Здесь стоит отметить, что если украинец с полным стажем и возрастом от 65 лет уже получает больше 2,4 тыс. грн пенсии, то новшество его не коснется.

Есть и неприятное новшество – с января 2021-го украинцам перестанут назначать временную выплату для тех, кто не будет иметь необходимого стажа. Со следующего года в 60 лет на заслуженный отдых будут выходить только те, у кого уже есть 28 лет стажа.

Отметим, как уже писал OBOZREVATEL, повышение пенсий в марте должно составить около 11%. К примеру, при пенсии в 3,5 тыс. грн размер прибавки может составить около 385 грн. При переносе решения с марта, например, на декабрь украинцы потеряют 3,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.