Украинцам будут платить по две пенсии: когда и сколько можно получить

В Украине рассматривают два варианта запуска пенсионной реформы: или с 2021-го или с 2023-го. Ставка может колебаться от 4 до 7% (рассматривают вариант как дополнительно взимать эти деньги, так и перераспределить существующие налоги и сборы), а реформа коснется только тех, кто младше 50 лет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, если в окончательном варианте примут решение запускать накопительный уровень пенсионной системы со следующего года и для тех, кто младше 50 лет, то "вторые пенсии" начнут выплачивать только через 10 лет.

Ее размер будет зависеть от зарплаты и того, как долго вы делаете взносы. Для примера, если ежемесячно откладывать на накопительный счет по 7% от зарплаты, то на пенсии можно будет получать дополнительную выплату в размере 10,2% от последней зарплаты.

Какой был бы размер второй пенсии:

При зарплате в 20 тысяч и взносе в 7% – 2 тысячи гривен;

При зарплате в 10 тысяч и взносе в 7% – 1,02 тысячи гривен.

Пенсии в Украине

Глава Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова рассказывает OBOZREVATEL: "Первая проблема – источник финансирования, но вроде бы мы подходим к тому, что решаем, где мы найдем средства", – пояснила она.

По словам нардепа, вторая проблема заключается в том, какая структура возьмет на себя роль казначея – того, кто будет перенаправлять пенсионные отчисления работника и работодателя с учетом желания человека и выбранной им степени риска.

"Казначей должен перенаправлять поток от работодателя и человека. Например, на предприятии работает 5 тысяч человек, и каждый может выбрать свой инструмент финансирования. Работодатель перечисляет проценты за всех 5 тысяч работников, а потом кто-то их разделяет и направляет туда, куда хочет человек", – пояснила она.

Третьякова сообщила, что в законопроекте, предложенном в декабре 2019 года, роль казначея отводится новому органу – пенсионному казначейству, – который должен быть создан до 2023 года.

Вместе с тем она обратила внимание на то, что два уже существующих в стране органа могут взять на себя эту роль – Национальный банк Украины и Государственное казначейство. В таком случае накопительная система может заработать уже в 2021 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины разрабатывает механизм внедрения обязательной страховой пенсионной системы, которая будет работать наряду с действующей солидарной. В результате украинцы смогут получать по две пенсии.