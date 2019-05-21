Украинцам будет сложнее получить кредит: новшество НБУ

В Украине ужесточат условия для получения кредита в банке. Национальный банк своим постановлением №70 с 1 июля 2019-го ввел в действие тестовый режим новой системы, а с 1 декабря все финансовые учреждения должны будут тщательно изучать своих клиентов.

Об этом сообщает издание UBR. Проблемным заемщикам станет очень сложно получить банковский кредит. Документ обязывает банки учитывать данные из Кредитного реестра Национального банка (в нем собираются сведения о выданных кредитах) во время расчета кредитного риска перед выдачей займов. И предприятиям, и простым людям.

Кредитный риск рассчитывается при выдаче любого кредита. Он состоит из 10 классов, которые высчитывают, оценивая самого заемщика – его возможности по погашению займа. А также оценивая залоговое имущество. По сути, человек или предприятие получает баллы по разным характеристикам. Если этих баллов недостаточно, им отказывают в предоставлении кредита, если достаточно – они получают средства.

Кредиты в Украине pixabay

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Согласно постановлению №70, банки будут обязывать оценивать физлиц и юрлиц по наихудшему классу должника, если в Кредитном реестре НБУ есть информация о кредитных неплатежах в других банках. Или о несвоевременных расчетах. Наихудший класс – это приговор. Кредит точно не дадут. Иначе банк обвинят в рисковой деятельности, оштрафуют или даже лишат лицензии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине активизировалось кредитное мошенничество. Жертвой может стать любой – паспорта и другие личные данные продают в интернете, а злоумышленники наловчились подделывать практически любые документы.

Также напомним, что с 1 января 2019 года все банки перед тем, как выдавать кредиты, обязаны проверять информацию о своем клиенте в едином кредитном реестре.

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