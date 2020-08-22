Украинцам без счетчиков на газ придется платить в три раза больше

В Украине с 1 января 2020 года тем семьям, которые не установят газовые счетчики, норматив на потребления газа увеличат в три раза. Соответственно увеличатся и суммы в платежках.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. И это новшество коснется огромного количества семей. Точной цифры нет (счетчики устанавливают ежедневно), но еще несколько месяцев назад в Министерстве энергетики публиковали предложения изменить нормативы, в котором указывали, что счетчиков на газ нет в 3,3 млн квартир.

К примеру, если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). К примеру, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн. То есть в три раза.

Норматив потребления газа пересмотрят 104.ua

Сейчас у участников рынка и профильных нардепов есть общее понимание, что газ отключать не будут. Вместо этого поставщикам разрешат просто увеличить норматив до пределельного. К примеру, как рассказал OBOZREVATEL первый зампред комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко, в законе действительно сказано, что с 1 января 2021 газ тем, у кого нет счетчика, вовсе должны отключить. Но по ощущением парламентария, вместо этого всего лишь продлят старую норму. "У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат" – сказал Кучеренко.

Отметим, как писал OBOZREVATEL:

В Украине тарифы на газ с августа перестанет контролировать правительство. А уже зимой это может привести к подорожанию голубого топлива с около 3 до 10 грн за кубометр.

Украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.

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