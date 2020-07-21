Украинцам анонсировали резкое повышение пенсий: когда и как пересчитают выплаты

Кабинет министров анонсировал очередное повышение пенсий в марте 2021 года. В результате такого шага в среднем украинцы могут получить прибавку в размере 15%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Повышать будут расчетный размер пенсий, а не ту сумму, которую получает украинец. К примеру, могут быть надбавки за сверхстаж, прибавка до уровня прожиточного минимума или в связи с наличием полного стажа.

К примеру, если расчетный размер пенсии 2400 грн, то после мартовского повышения пенсионер сможет получить 2760 грн. А если расчетный размер 1500 грн, то после повышения размер выплаты не изменится, он будет на уровне прожиточного минимума (1769 грн с декабря 2020 года).

Итак, пенсии в Украине считаются по следующей формуле:

Средняя зарплата за последние три года (по стране) * соотношение собственной зарплаты к средней по стране * стаж в годах * 1%:

Дело в том, что первый показатель ежегодно устаревает. Зарплаты растут быстрее, чем повышают пенсии. Это приводит к тому, что "старые" пенсионеры с каждым годом становятся беднее, а "новые", которые с таким же уровнем зарплат и стажем выходят на заслуженный отдых, получают значительно больше.

Чтобы исправить ситуацию, еще прошлые власти решили ежегодно уровень средней зарплаты за три года в формуле повышать на коэффициент. Этот коэффициент считается как сумма 50% инфляции за прошлый год и средней динамики роста зарплат за прошедшие три года.

Как сообщал OBOZREVATEL: