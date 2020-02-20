В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию об уменьшении материальной помощи военнослужащим и заявили, что на такие меры пошли якобы в целях борьбы с коррупцией.

Официальный ответ обнародовали в четверг, 20 февраля, на сайте ведомства.

"Анализ реального состояния выплаты в 2019 году показал, что ее получили не более трети военных. Не было сформировано четких критериев выплат такой помощи, что способствовало предвзятым и субъективным подходам на этапе ее распределения непосредственно в воинских частях", – заверили в Минобороны.

В Минобороны объяснили сокращение выплат военным

По словам пресс-службы ведомства, с одной стороны, это вызвало социальную напряженность в Вооруженных Силах Украины, а с другой – якобы способствовало коррупционным проявлениям.

"Во избежание негативных явлений в воинских коллективах, с учетом имеющегося финансового ресурса по фонду денежного обеспечения военнослужащих в 2020 году, приказом Министерства обороны Украины от 18 февраля 2020 года № 45 "О бюджетной политике Министерства обороны Украины на 2020 год" установлена ​​выплата военнослужащим материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в размере одного оклада по их воинскому званию", – объяснили в Минобороны.

Там заверили, что такие меры якобы дадут возможность получить помощь всем военным.

В то же время в Минобороны пообещали усовершенствовать вопрос материальных выплат. В частности, специально созданная экспертная группа должна будет определить случаи, требующие обязательной выплаты помощи и четкие критерии при принятии соответствующих решений для руководителей, командиров воинских частей с учетом стандартов НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев возмутило сокращение выплат в 12 раз. Новым приказом Минобороны размер помощи уменьшили с 15 500до 1345 грн.

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