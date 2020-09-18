Украинским военным в зоне ООС дополнительно заплатят до 18 тысяч гривен

Украинским военным, которые служать в зоне ООС, назначили дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в размере от 5 до 18 тысяч гривен.

Это сделано согласно приказу Минобороны от 16.09.2020 года №330. Деньги будут выплачивать, начиная с 27 июля 2020 года, сообщил сайт Ukrainian Military Pages.

"Дополнительное вознаграждение будет выплачиваться военным в районе проведения операции Объединенных сил, за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья во время участия в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении.

Там отметили, что эти деньги будут выплачиваться не вместо "боевых" (17 тыс. грн на линии боевого соприкосновения и 6500 грн прочим), это новое дополнительное вознаграждение, которое введено с 27 июля согласно постановлению КМУ от 29 июля 2020 №741. Это постановление дополнило действующее постановление КМУ №18 "Некоторые вопросы денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и полицейских" новым пунктом.

В целях выполнения Министерством обороны 16 сентября 2020 года был издан приказ №330 "Вопросы реализации постановления КМУ от 20 января 2016 №18", который определяет размеры и порядок выплаты вознаграждения. Выплата этого вознаграждения военным, имеющим на нее право, будет осуществлена сразу после государственной регистрации приказа №330.

Каким будет вознаграждения (за полный месяц):

Командующий объединенных сил – 18 тыс. грн;

Командир оперативно-тактического группировки – 15 тыс. грн;

Командир бригады – 13 тыс. грн;

Командир батальона (дивизиона) – 10 тыс. грн;

Командир роты – 9 тыс. грн;

Командир взвода – 7 тыс. грн;

Командир отделения – 6 тыс. грн;

Другие должности – 5 тыс. грн.

Выплата вознаграждения осуществляется военнослужащим по месту прохождения службы по занимаемой или временно исполняемой должности на основании приказов руководителей органов военного управления: и воинских частей, в которых указывается размер вознаграждения в гривнах, а командирам воинских частей – на основании приказов вышестоящих командиров.

За что деньги могут не дать

Вознаграждение не выплачивается военнослужащим, которые лично допустили нарушения.

Командирам отделений, взводов, рот (батарей), батальонов (дивизионов) и бригад размер вознаграждения устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц.

Вознаграждение не выплачивается командирам в случае обликування нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц:

одного нарушения – для командира отделения;

трех нарушений – для командиров взводов, рот (батарей)

четырех нарушений – для командиров батальонов (дивизионов), бригад.

Вознаграждение выплачивается командирам в уменьшенном размере в случае обликування нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц:

75% – в случае допущения 1 нарушение для командира батальона, бригады;

67% – 1 нарушение для командира взвода, роты (батареи)

50% – 2 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады;

33% – 2 нарушений для командира взвода, роты (батареи)

25% - 3 нарушений для командира батальона (дивизиона), бригады.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разобраться с проблемой несправедливого начисления пенсий семьям защитников, погибших в зоне проведения АТО / ООС на Донбассе.

3 августа Кабмин Украины одобрил повышение пенсионных выплат до 9,6 тыс. гривен для членов семей военнослужащих, погибших во время участия в АТО / ООС.