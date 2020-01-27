Украинским чиновникам подняли зарплаты: сколько будут получать в 2020 году

Кабмин утвердил новую схему должностных окладов украинских госслужащих в 2020 году. Ее будут применять "задним числом" – с 1 января.

Об этом говорится в постановлении №16 от 15 января 2020 года. Те госорганы, которые уже успели зарегистрировать бюджетные финансовые обязательства по зарплате, ждет перерасчет зарплаты в феврале, сообщила "Лига.Закон". Им придется доплатить суммы заработка госслужащим.

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"Должностные оклады на должностях госслужбы подкатегории В3 в госорганах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов областного значения, составляют 2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 01.01.2020 года", – сказано в публикации.

Поэтому минимальный должностной оклад госслужащего с 1 января составляет: 2102 грн х 2 = 4204 гривен. В таком размере его получат специалисты в госорганах районного уровня.

Зато руководитель отдела в составе департамента, главного управления, службы, самостоятельного управления областного уровня может рассчитывать на оклад в 7050 грн. В то же время специалисты министерств будут получать 7800 грн должностного оклада. Еще большая разница в должностных окладах ведущих специалистов РГА и министерства: 4230 грн и 8500 грн соответственно.

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"Как видим, правительство на 2020 год решило отказаться от коэффициентов соотношения к минимальному размеру должностного оклада, а в схеме прописали конкретные абсолютные размеры должностных окладов госслужащих. Также постановлением КМУ установлен перечень должностей госслужбы, которые приравниваются к соответствующим группам оплаты труда", – говорится в материале.

Зарплаты в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, члены правления "Укрзалізниці" в 2019 году получали зарплату 743 тыс. гривен в месяц, а члены наблюдательного совета – 588 тыс. гривен в месяц.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский будет зарабатывать в 2020 году почти 1,9 млн гривен в месяц.

В Верховную Раду внесли законопроект, который ограничивает зарплату народных депутатов до 9446 гривен.

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