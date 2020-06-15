Украинский нардеп рассказал, сколько зарабатывает в Раде
Украинский депутат честно рассказал о своих доходах и расходах. Он получает 38 тыс. грн зарплаты и каждый месяц тратит на еду 8-12 тысяч.
При этом избранник получает более 40 тысяч гривен на помощников и каждый месяц откладывает по 5000 грн. Об этом говорится в публикации "The Village Украина". Издание не указало, как зовут депутата и к какой фракции он принадлежит.
Сколько получает депутат
Зарплата – 38 тыс. гривен;
Средства на выполнение депутатских полномочий – 35-40 тыс. гривен.
Зарплатный фонд помощников депутата – 43 тыс. гривен (независимо от количества помощников).
Возмещение за аренду жилья – 0 (у депутата есть жилье в Киеве, но другим аренду возмещают).
Транспорт – компенсируют официальных поездки (депутат сказал, что не денег за это не брал).
Какие у депутата расходы
Еда – 8-12 тыс. гривен.
Бензин для авто – 5000 гривен.
Коммуналка – 2-3 тыс. гривен.
Цифровые подписки – 3000 гривен (плата за пользование программами или информационными ресурсами).
Сбережения – 5000 гривен. По словам депутата, вскоре в его семье будет пополнение, поэтому эти деньги пойдут на будущего ребенка.
Как сообщал OBOZREVATEL, реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн.
В Минсоцполитики собираются повысить размер минимальной зарплаты более чем на 500 грн. Это произойдет во втором полугодии 2020 года.