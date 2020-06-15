Украинский нардеп рассказал, сколько зарабатывает в Раде

Андрей Довгань Личные финансы 16:33, 15.06.2020 Обновлено: 17:20, 15.06.2020

Украинский депутат честно рассказал о своих доходах и расходах. Он получает 38 тыс. грн зарплаты и каждый месяц тратит на еду 8-12 тысяч.

При этом избранник получает более 40 тысяч гривен на помощников и каждый месяц откладывает по 5000 грн. Об этом говорится в публикации "The Village Украина". Издание не указало, как зовут депутата и к какой фракции он принадлежит.

the-village.com.ua

Сколько получает депутат

  • Зарплата – 38 тыс. гривен;

  • Средства на выполнение депутатских полномочий – 35-40 тыс. гривен.

  • Зарплатный фонд помощников депутата – 43 тыс. гривен (независимо от количества помощников).

  • Возмещение за аренду жилья – 0 (у депутата есть жилье в Киеве, но другим аренду возмещают).

  • Транспорт – компенсируют официальных поездки (депутат сказал, что не денег за это не брал).

Какие у депутата расходы

  • Еда – 8-12 тыс. гривен.

  • Бензин для авто – 5000 гривен.

  • Коммуналка – 2-3 тыс. гривен.

  • Цифровые подписки – 3000 гривен (плата за пользование программами или информационными ресурсами).

  • Сбережения – 5000 гривен. По словам депутата, вскоре в его семье будет пополнение, поэтому эти деньги пойдут на будущего ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, реальный прожиточный минимум (ПМ) в Украине на сегодня составляет 4,2-4,3 тыс. грн. Тогда как в бюджете он заложен на уровне 2027 грн.

В Минсоцполитики собираются повысить размер минимальной зарплаты более чем на 500 грн. Это произойдет во втором полугодии 2020 года.

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