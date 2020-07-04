Украинский бизнес освободили от штрафов по кредитам: закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, который запретил банкам начислять пеню предпринимателям, в частности, ФОПам, по кредитам в период карантина.

Закон №691-ІХ был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 1 июля, в пятницу, 3 июля, его опубликовал "Урядовый курьер", а в субботу, 4 июля, он начал действовать

Закон защищает заемщиков от начисления штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения. Речь идет не о всех заемщиках, а только о субъектах хозяйствования (это юридические лица и физические лица-предприниматели).

"В случае просрочки заемщиком в период действия карантина и/или в тридцатидневный срок после дня завершения действия карантина выполнения денежного обязательства по договору, согласно которому заемщику был предоставлен кредит (заем) банком или другим кредитодавцем (заимодателем), заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя неустойку, штраф, пеню за такую просрочку", – сказано в объяснении на сайте главы государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнес, в частности, ФОПы, не будут штрафовать за неуплату кредитов во время карантина. Закон №3297 об этом во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада на заседании во вторник, 16 июня.

15 июня Кабмин Украины опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.

Шмыгаль заявил, что за период карантина было трудоустроено 142,7 тыс. Украинская, которые имели статус безработных.