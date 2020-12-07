Украинских заробитчан зовут на работу в Чехию: кого ищут

Александр Литвин Личные финансы 04:12, 7.12.2020

Чехия остается одной из самых популярных среди украинцев стран для работы наряду с Польшей и Германией. В целом активность в поиске работы в Чехии снизилась на 17% по сравнению с прошлым годом из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений.

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики Jooble. Чаще всего украинцам предлагают работу на заводе, также востребованы водители.

Какую работу предлагают украинцам в Чехии:

  • рабочие на завод;

  • строители;

  • водители категории С, Е;

  • сварщики;

  • монтажники.

Какую работу ищут украинцев в Чехии:

  • разнорабочие;

  • сварщик;

  • горничная;

  • электрик;

  • водитель-дальнобойщик.

Отметим, из-за карантина и пандемии многие украинские заробитчане вернулись в Украину. При этом после возобновления экономической деятельности ряд стран открыли вакансии для сотрудников из других стран, в том числе и Украины. Традиционно самая востребованная среди трудовых мигрантов страна – Польша.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Польша также пытается привлечь на работу и украинских медиков. Сейчас им предлагают трудоустройство без подтверждения диплома.

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