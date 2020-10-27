Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому, сколько и как придется отдать

Украинские заробитчане ежегодно присылают в страну миллиарды заработанных за границей долларов. Чаще всего из этих сумм не уплачивают налоги, а доходы не декларируют. Глава налоговой несколько дней назад заявил: украинцы, которые работают за границей, должны также платить налоги, как и те, кто работает внутри страны.

О том, какие налоги должны платить заробитчане и как могут проверить – читайте в материале OBOZREVATEL.

Какие налоги должны платить заробитчане

Украинец, который получил доход за границей, по закону должен, вернувшись домой, пойти в налоговую по месту регистрации, заполнить декларацию и уплатить часть государству. Как отмечает в комментарии OBOZREVATEL генеральный директор Baker Tilly Ukraine Александр Почкун, в налогооблажении заробитчан есть свои особенности.

Если украинец работает в стране, с которой подписано специальное соглашение, то по приезду в Украину нужно заполнить декларацию и компенсировать только налоговую ставку. К примеру, в Болгарии подоходный налог составляет 10%. Если с ней подписано специальное соглашение, то в Украине нужно будет доплатить налог в размере 9,5% (в Украине подоходный налог с военным сбором составляет 19,5%).

Если работать в стране, с которой нет специального соглашения. В таком случае полный налог нужно платить и в той стране, где заработали средства, и в Украине 19,5%. Кроме того, столько же придется заплатить и тем, кто зарабатывает за границей нелегально.

"Часто наши заробитчане получают неофициальный доход. Часть работает неофициально. А Во многом и выбирают украинцев из-за того, что они соглашаются на неофициальную работу. Тут же есть в этом экономическая составляющая. Местный будет требовать защиты, гарантии, официальный доход, который может показать в банке. А украинскому работнику важно заработать деньги и отправить домой. Если он попытается задекларировать в Украине, договор об устранении двойного налогооблажения действовать не будет", – рассказывает Почкун.

Сколько платят и почему так мало

Заробитчане, приезжая в Украину, должны самостоятельно заполнить декларации, но не делают это. По словам главы налоговой Алексея Любченко, украинцы перевели в страну $12 млрд, а задекларировали всего 11 млрд грн.

"И мы, и НБУ видим эту информацию: $12 млрд переводов поступило из-за границы. Из них $2,3 млрд – через системы переводов денег, то есть точно должно было попасть в декларации. Но попало только 11 млрд грн – в 30 раз меньше от $12 млрд", – сказал он в интервью "Интерфаксу".

В Украине нет культуры уплаты налогов, уверен Почкун. По его словам это главная причина, почему украинцы не хотят платить.

Не платят государству и некоторые заробитчане в Польше. Так, как рассказал в комментарии OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева, у западного соседа официально работает один миллион человек и нелегально – около двух миллионов. "Массовой миграции сейчас просто нет. Те, кто находятся в Польше, легализуются. Особенно на фоне рассказов Шмыгаля, что пенсий через 15 лет не будет", – поясняет Рева.

Чтобы исправить ситуацию, Любченко предлагает по требованию налоговиков раскрывать банковскую тайну. Мол, такая практика есть во многих странах Европы. Чиновники могут получить информацию о состоянии счетов украинцев за границей, но в родной стране – нет.

Мнения о том, стоит ли раскрывать банковскую тайну, расходятся. Часть экспертов считает, что такая идея может быть опасной. Мол, государство не самый надежный распорядитель информации и если банки будут вынуждены предоставлять данные, вероятно, их смогут использовать против добросовестных украинцев.

Контроль за переводами, состоянием счета – распространенная в Европе практика. Тем, кто правильно ведет налоговый учет и все делает законно, боятся нечего, рассказала в комментарии OBOZREVATEL адвокат, член Ассоциации юристов Украины Ольга Николаенко.

Более того, эксперт считает, что право отправлять письменные запросы стоит распространить и на таможенную службу. Тогда они смогут проверять, перевели ли средства за покупку товара, какая была предоплата, не занизили ли стоимость.

"Я думаю, что проверка вряд ли коснется простых граждан, но может. Нам пора привыкнуть, что нужно платить налоги, это правильно и иначе не может быть. Вот если мы говорим о физических лицах, многие сдают квартиры в аренду. Не так ведь дорого и сложно заплатить налог, но это не делают", – рассказывает Назаренко.