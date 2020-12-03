Украинских заробитчан начали депортировать из ЕС: проводят спецоперации и ищут нарушителей

В ЕС проводят массовые депортации украинских заробитчан. Власти Германии только за июль-сентябрь выслали из страны около 300 украинцев.

Учитывая введенные в ЕС и Германии эпидемиологические ограничения, пока граждане Украины временно не имеют права въезжать в ФРГ в рамках безвизовых поездок с туристической, частной или деловой целью. Однако это правило заробитчане пытаются обойти, рассказал в комментарии Ubr генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Прибыв легально на территорию Польши и отбыв там карантин, некоторые пытаются нелегально ехать уже дальше – в Германию и другие страны ЕС. Для работы в Германии также используют поддельные трудовые договора, румынские и венгерские паспорта (в том числе и фальшивые), чешские рабочие визы", – пояснил Богдевич.

Полицейские вместе с миграционной службой проводят спецоперации в поисках нарушителей. После их депортируют назад в Украину.

Наиболее распространенная схема мошенничества – это наем заробитчан на территории Украины представителями мелких или часто непубличных польских фирм по трудоустройству для работы в Польше. В таких случаях людям предлагается нелегальное трудоустройство с лучшей зарплатой в Германии. В первую очередь речь идет об услугах в сфере ухода за людьми и домохозяйством.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.