Украинских заробитчан доставят в страны ЕС: названы направления

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила заказы на чартерные рейсы по доставке украинских заробитчан в страны Европы.

Как сообщается на сайте компании, речь идет о Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции и Польше.

"Сейчас МАУ получила заказ на совершение чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", – подчеркнули в МАУ.

Обязательными условиями перевозки является наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки (в том числе на случай COVID-19). Допускать будут только официально оформленных граждан, выезд за границу которых не несет эпидемиологического риска.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая украинские заробитчане, у которых есть разрешение на работу, смогут въезжать на территорию Чехии.

Ранее польские консульские учреждения в Украине начали выдавать трудовые визы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!