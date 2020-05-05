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6 мая • обновлено в 06:58
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Украинских заробитчан доставят в страны ЕС: названы направления

5.6т
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила заказы на чартерные рейсы по доставке украинских заробитчан в страны Европы.

Как сообщается на сайте компании, речь идет о Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции и Польше.

Украинских заробитчан доставят в страны ЕС: названы направления

"Сейчас МАУ получила заказ на совершение чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу", – сказано в сообщении.

В компании уточнили, что уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", – подчеркнули в МАУ.

Обязательными условиями перевозки является наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки (в том числе на случай COVID-19). Допускать будут только официально оформленных граждан, выезд за границу которых не несет эпидемиологического риска.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая украинские заробитчане, у которых есть разрешение на работу, смогут въезжать на территорию Чехии.

Ранее польские консульские учреждения в Украине начали выдавать трудовые визы.

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Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
украинцы за границей
Место
Украина
Тег
МАУ
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Белый господин
Белый господин
Ну вот оно счастье, вернулось.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
проект корона,подходит к концу..л,...х,.и побриты и обуты.
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Экономика Личные финансы

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