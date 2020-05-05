Украинских заробитчан доставят в страны ЕС: названы направления

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила заказы на чартерные рейсы по доставке украинских заробитчан в страны Европы.
Как сообщается на сайте компании, речь идет о Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции и Польше.
"Сейчас МАУ получила заказ на совершение чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу", – сказано в сообщении.
В компании уточнили, что уже выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.
"Наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу", – подчеркнули в МАУ.
Обязательными условиями перевозки является наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки (в том числе на случай COVID-19). Допускать будут только официально оформленных граждан, выезд за границу которых не несет эпидемиологического риска.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 11 мая украинские заробитчане, у которых есть разрешение на работу, смогут въезжать на территорию Чехии.
Ранее польские консульские учреждения в Украине начали выдавать трудовые визы.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "украинцы за границей" на OBOZREVATEL.