Украинские заробитчане могут остаться без работы: сократят миллионы мест

Украинские заробитчане рискуют остаться без работы. Так, около 51 миллионов рабочих мест в Европе могут закрыться, поскольку COVID-19 ускорит автоматизацию работы.

Об этом со ссылкой на исследование McKinsey Global Institute сообщает 24 канал. Больше всего могут пострадать работники без высшего образования и молодежь в возрасте до 24 лет.

Под угрозой закрытия оказались:

14,6 млн рабочих мест в торговле;

8,4 млн рабочих мест в сфере гостеприимства.

Такой высокий показатель среди молодежи связан с тем, что значительная часть их работает в сфере общественного питания и доставки, которая попадет под автоматизацию.

Также больше работу потеряют мужчины. Как говорится в исследование, "у женщин в среднем будет меньше коэффициент увольнений. Отчасти потому, что большинство из них работают в сфере здравоохранения, которой почти не коснется автоматизации".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.