Украинские заробитчане должны платить налоги, – глава ГНС Любченко

Глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко заявил, что украинские заробитчане должны платить налоги.

Как передает mukachevo.net, об этом главный налоговик страны сказал в интервью журналу "Новое время".

По его словам, от всех доходов, которые граждане зарабатывают в других странах, также должны быть уплачены налоги и оформлены декларации.

"С $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали работать за границу, 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, – задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", – заявил Любченко.

Какой будет ставка и каким образом заробитчан заставят платить налоги, он не уточнил.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Любченко заявил, что "бизнес уважаемых людей" за три года вывел из Украины $22,4 млрд. Из указанной суммы $5 млрд вывели на Кипр, $4 млрд – в Нидерланды, $3 млрд – в Великобританию, $2 млрд – в Германию.