Украинские медики не получили обещанных доплат за сентябрь

Многие украинские медики за сентябрь не получили анонсированных доплат.

Как сказано в сюжете ТСН, из госбюджета на доплаты медикам было выделено более пяти миллиардов грн. Каждый врач с сентября должен дополучить 3560 грн, медсестры – по 2500 грн, а младший медперсонал – 1250 грн.

По словам медицинских функционеров, деньги есть и вскоре медики получат дополнительные выплаты.

Однако многие из них присоединились к флешмобу в социальной сети, где публикуют свои платежки за сентябрь. Суммы у них пока что отличаются несущественно, средний оклад составляет около пяти тысяч.

Как писал OBOZREVATEL, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что медицинские работники все 29 лет независимости Украины получали самую низкую зарплату в стране. По его словам, заработная плата врачей и медицинского персонала в Украине должна составлять не менее 20-25 тысяч гривен.