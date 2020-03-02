Украинская компания "Милтон Групп" за 2019 год обманула инвесторов по всему миру на 65 миллионов евро.

Как сказано в материале "Слідство.Інфо", клиентов привлекали через объявления в соцсетях и, представляясь сотрудниками западноевропейских финансовых компаний, призывали "вложиться" в криптовалюту.

Одной из жертв мошенников стал 75-летний пенсионер из Швеции Остен Мориан. Мужчине обещали заоблачные доходы от вложений, однако в результате он влез в долги и потерял дом.

"Что остается? Не остается ничего, кроме как ждать смерти", – разочарован он. Всего журналисты связались с более чем сотней обманутых людей, которые надеются вернуть хотя бы часть своих денег.

Mandarin Plaza ФОТО Dagens Nyheter

Как выяснилось, колл-центр "Милтон Групп" находится в центре Киева недалеко от Крещатика на верхних этажах ТРЦ Mandarin Plaza. Компания существует чуть больше трех лет. Согласно госреестру, ее владельцем является житель Грузии Иракли Дадивадзе, но сотрудники называют настоящим владельцем компании другого человека – израильтянина с грузинскими корнями Давида Тодуа.

Источник рассказал, что он периодически появляется в офисе компании в окружении охранников. Также Тодуа принадлежит платформа для онлайн-оплат Naspay, зарегистрированная на Кипре. "Милтон Групп" использует ее для обработки своих "инвестиций".

Журналисты обратились к украинским правоохранителям с вопросами, является ли компания "Милтон Групп" фигурантом официальных расследований, но ответ пока что не предоставили, переслав вопрос в Офис генерального прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве двое подозреваемых, которые находились в СИЗО, мошенническим путем по телефону выманили у пенсионерки 69 тысяч гривен.

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