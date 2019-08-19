"Украина украла у нас богатство!" Вятрович раскрыл показательную черту жителей Донбасса

Донбасс при СССР был регионом с искусственно завышенными условиями жизни. А независимость Украины большинство его жителей восприняло как личную "экономическую" трагедию.

Об этом сказал историк и директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович в интервью "Украинской правде".

По его словам, Донбасс был очень специфическим регионом, куда съезжались со всего Советского Союза, потом что там тяжелым трудом достаточно большие средства. Из него хотели делать всесоюзную витрину, показательный регион, где рабочий народ, который якобы очень почитался в Советском Союзе, может себя реализовать.

"И для Донбасса крах Советского Союза привел к тому, что искусственно завышенные зарплаты и социальные условия исчезли. Для очень многих жителей тех территорий появление независимой Украины в сознании отложилось так: "Украина украла у нас богатство, благосостояние", – сказал Вятрович.

Сейчас, по его словам, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей происходит сползание в советское прошлое. Однако оно, как ни странно, может привести к формированию антисоветского иммунитета.

"То, что люди представляли как благоденствие, условный советский "рай" 70-х годов, превращается в кошмар 30-40-х, когда есть репрессии, доходит чуть ли не до голода, когда люди не уверены, что будет завтра. Я думаю, что это тоже нужно будет использовать после освобождения тех территорий для того, чтобы объяснить людям, почему это стало возможно и что надо делать, чтобы никогда это не повторилось", – сказал директор Инстита нацпамяти.

Жители Донбасса живут воспоминаниями о советском прошлом i.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в России признались, что развязали войну на Донбассе, чтобы вынудить Украину признать аннексию Крыма. На самом деле этот регион агрессору не нужен и даже наносит ущерб. Такое мнение озвучил российский пропагандист, политолог Алексей Рощин в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

А жители аннексированного Крыма все чаще сравнивают условия, которые для них создали российские "власти", и жизнь в материковой Украине. И сравнение не в пользу оккупантов. Такое неожиданное признание сделал российский общественник Максим Калашников в фильме-репортаже "Изнасилованный Севастополь". В нем он говорит о беспределе российской администрации и бесправии жителей полуострова.

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