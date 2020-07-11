Украина побила рекорд по импорту газа из ЕС, а "Нафтогаз" потерял монополию

Украина рекордно увеличила импорт газа из ЕС. Он достиг 70 млн кубометров в день. Это рекорд с 2014 года, когда еще производился импорт из РФ. Причем доставляет не только "Нафтогаз", но и европейские компании.

Об этом на своей странице в Facebook заявил гендиректор "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогон. Такой значимый рост произошел из-за виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуска виртуального реверса. "Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн кубометров в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн кубометров в сутки", – пояснил Макогон.

Большая часть импорта идет на сезонную закачку в хранилища. Если еще два года назад основную часть газа закачивал "Нафтогаз", то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании.

"Внедрение общеевропейских правил работы на границе – это важный элемент интеграции Украины в общеевропейский рынок газа. А свободный импорт – гарантия справедливых цен для украинских потребителей", – добавляет гендиректор компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 1 января, окончательно завершился анбандлинг НАК "Нафтогаз" – независимый "Оператор ГТС Украины" полностью отделился от группы и начал автономную работу.