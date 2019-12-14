"Угрожали судом!" В Украине мошенники взялись за продажу средств для похудения

В Украине под видом интернет-магазина, продающего средства для похудения, начала действовать мошенническая схема из России.

Людям за большие деньги предлагают купить "чудодейственные" препараты, а если они пытаются отказаться от покупки, то продавцы угрожают судом и конфискацией имущества. Об этом сообщил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в Facebook.

"Потребитель решил похудеть, а в помощь ему пришла реклама средства "Нейросистема 7". Быстрый заказ и ты должен 1400 грн за пачку. Но дальше включилось критическое мышление и анализ сети интернет про отзывы о чудо средстве! А отзывы мягко говоря так себе! Потребитель делает отказ от товара, но получает угрозы с требованием оплатить товар, который он даже не получил, иначе дело будет в суде! А после исполнители опишут все имущество для погашения долга!", – рассказал об одном из случаев Несмиянов.

Угрозы от продавцов Максим Несмиянов

По его словам, угрозы от "магазина" шли каждый день, а на просьбы дать информацию о ЕГРПОУ (номер юрлица) там отказали.

Несмиянов заподозрил, что эти "лекарства" – контрабанда из России, а эксперты, которые давали заключения о препарате, скорее всего, липовые.

"После проверки каждого я убедился, что указанных специалистов нигде нет. А НИИ, что фигурирует на некоторых сайтах, реорганизован, да и к товару никакого отношения не имеет", – написал Несмиянов.

Также он сообщил, что анализ документов о качестве и безопасности товара, которые выдал производитель, говорят о том, что под видом "лекарства" продают концентрат для приготовления безалкогольного напитка.

Документы на "лекарство" Максим Несмиянов

Более того, предприятие, якобы производящее препарат, по документам работает в комнате одного из зданий в Москве. А лицензии, которыми оно располагает, разрешают ему заниматься услугами такси, торговать отходами и металлоломом, мойкой автомобилей, но никак не заниматься фармацевтикой или производством пищевых продуктов.

"Отсюда понимаем, что это "липовые" документы. Товар не поможет похудеть, но может быть опасен, если долго употреблять эту гадость. Будьте осторожны. В этой истории бизнес не имеет права продавать этот товар, а тем более вымогать его купить!", – подытожил Несмиянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев предостерегли от покупки телевизоров и других девайсов с плазменными или ЖК-дисплеями в холодное время года.

Украинцы имеют полное право вернуть товар, купленный на распродажах в "черную пятницу" или в любой другой день, в соответствии с законом "О защите прав потребителей".

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