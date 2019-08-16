"Худший день": раскрыты огромные потери богатейших людей планеты из-за США

Десять богатейших людей планеты за один день обеднели почти на $18 млрд, когда в США в среду, 14 августа, рекордно обвалились индексы фондовых бирж.

Больше всего потерял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние уменьшилось на $3,5 млрд. Об этом пишет Forbes.

"На $3,2 млрд уменьшилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга. На $3 млрд стало меньшим состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) Бернара Арно", – сообщает издание.

Единственный из топ-10 миллиардер, состояние которого не изменилось, — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Падение на биржах связывают с тем, что доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже доходности двухлетних облигаций. Такие события обычно считаются предвестниками затяжного экономического спада.

Самые богатые люди планеты потеряли $18 млрд

Как сообщал OBOZREVATEL, падение индексов бирж в США в среду, 14 августа, оказалось крупнейшим с октября 2018 года. Экономисты говорят не только о возможном спаде экономики США, и о грядущем ударе по рублю.

Ранее президент США Дональд Трамп всерьез обсуждает планы по обвалу курса доллара. По мнению главы США, дорогая валюта мешает торговле и снижает спрос на американские товары.

Тем временем в России курс доллара может взлететь выше 80 рублей из-за падения мировых цен на нефть до минимальных отметок. "Вероятность того, что нефть упадет ниже $50 невелика, но при таком сценарии доллар может стоить 65,80 — 67 рублей", – сообщил российский аналитик Алексей Коренев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!