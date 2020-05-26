Подготовлен законопроект , который убивает местные бюджеты и позволяет теневикам не платить налог на доходы физических лиц с минимальной заработной платы. Похоронная музыка по реформе децентрализации.

Этот законопроект - попытка реализовать на практике идеи, которые Третьякова озвучивала ранее.

1. Отвязка штрафов, других расчетных величин, не имеющих отношения к социальным нормативам от прожиточного минимума. С этой идеей трудно не согласиться.

2. Отвязка минимального должностного оклада (тарифной ставки) работников бюджетной сферы от прожиточного минимума, замена расчетной единицей. Это спорный вопрос. Ибо расчетная единица привязывается к минимальной зарплате и не может быть меньше 50% ее размера. Но при этом сам размер минимальной зарплаты не привязывается НИ К ЧЕМУ! Как он устанавливается? Да по сути никак! Это феноменально! Теоретически, при таком подходе, минимальная зарплата в Украине может быть МЕНЬШЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!

3. Отмена нынешнего размера необлагаемого минимума. На сегодняшний день он составляет 17 грн в месяц. Законопроект устанавливает его новый размер - ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ. То есть, налог на доходы физических лиц взимается с сумы, превышающей прожиточный минимум! То есть, для теневиков - это то, о чем они мечтать раньше не могли! Вы можете установить зарплату НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА и не платить налог на доходы физических лиц ВООБЩЕ! Это же песТня! Браво, Третьякова!

4. Прожиточный минимум с 2021 года устанавливается в размере 40% средней зарплаты за 2020 год. Где-то в районе 4000 грн в месяц. Ежегодно он будет увеличиваться на 1% и за 10 лет достигнет 50% средней зарплаты за предыдущий год. Замечательно. Поскольку теперь прожиточный минимум будет определять минимальную пенсию по возрасту или инвалидности, то начиная с 2021 года минимальная пенсия в Украине должна быть не меньше 4000 грн в месяц. Учитывая, что на сегодняшний день СРЕДНЯЯ ПЕНСИЯ в Украине составляет 3300 грн в месяц, то для этого счастья для 9 млн пенсионеров потребуется дополнительно не менее 250 млрд грн в год. Где госпожа Третьякова собирается найти эти деньги при сокращении базы налогообложения НДФЛ? Как будет платиться ЕСВ? Со всей зарплаты или только с той ее части, которая подлежит налогообложению? Вывод мой такой - это очередной бред госпожи Третьяковой.

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