"Неприятная процедура": у Зеленского отказались подавать декларации

Сотрудники Офиса президента не собираются подавать налоговые декларации, потому что "это очень неприятная процедура".

Об этом сказал помощник президента Сергей Шефир в интервью LB.ua. Он объяснил это тем, что работа в Офисе президента — патронатная (а не государственная) служба, которая не обязывает отчитываться о доходах.

"Да, это хороший шаг (декларировать доходы. — Ред.). Но, если мы не обязаны, почему должны это делать? Заполнение декларации — достаточно сложный процесс. Наблюдая за тем, как это делал Зеленский, я приходил в ужас. И, не дай Бог, где-то ошибешься, хотя и ничего не намеревался прятать. Это очень неприятная процедура", — сказал Шефир.

Также он заявил, что не собирается продавать свою долю в бизнесе "Квартала".

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Зеленский реорганизовал АП в Офис

Как писал OBOZREVATEL, новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева и будет называться Офис президента. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, отметив, что в прежнем здании АП на улице Банковой устроят музей.

Однако переезд Зеленского с Банковой обернулся скандалом: Офис президента Украины Владимира Зеленского не обговаривал с КГГА возможность создания на Европейской площади пешеходной зоны.

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