У Зеленского проверят получателей субсидий: эксперт раскрыл детали

Законопроект о проверке субсидий, подготовленный парламентской фракцией "Слуга народа", ужесточит условия их получения.

Об этом рассказал в эфире ObozTV эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса Юрий Корольчук, комментируя инициативу команды президента Владимира Зеленского.

"Существуют регламентные документы, которыми руководствуются все управления социальной защиты, которые выделяют субсидии, следят за тем, чтобы потребитель не злоупотреблял. Есть случаи, когда человек, который получил субсидии, потом их возвращает. Ничего нового нет, скорее всего речь идет просто об ужесточении условий получения субсидий", – заявил Корольчук.

"Более того, там проблема такая, что даже если ты получаешь субсидии, то потом в течение трех лет тебя имеют право потом проконтролировать, проследить твои финансовые затраты. И если будет подозрение, тебе скажут – верни субсидию, потому что ты купил квартиру или машину, а ты не смог доказать наличие этих средств", – отметил он.

По словам эксперта, сложно сказать, чем будут руководствоваться проверяющие органы, поскольку "только суд может решить, правильно ты получил или неправильно".

"Если мы говорим о налоговой амнистии для большого капитала, а для маленького украинца никакой налоговой амнистии не будет, мы наоборот еще больше проконтролируем, при том, что там намного меньшие деньги, чем в большом бизнесе крутятся. Потому это проблематично. Надо вернуться к тому, чтобы разработать прозрачный механизм получения этих средств", – заключил Корольчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект о проверке субсидий содержит пять новшеств:

чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;

проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;

в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства; базу будут постоянно наполнять новой информацией;

если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;

чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

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