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15 февраля • обновлено в 17:02
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У Зеленского посоветовали украинцам "не открывать окна" для экономии

1.4т
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Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив посоветовала украинцам "не открывать окна", чтобы меньше платить за тепло.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в эфире на телеканале "Украина" в пятницу, 14 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Плата за отопление

Плата за отопление

По ее словам, главная проблема в том, что очень мало домов украинцев оборудованы счетчиками тепла. А потому во время теплой погоды на улице люди, чтобы не было в квартирах жарко, открывают окна, буквально выбрасывая деньги в форточку.

"Я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 – значит не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов и за все это мы платим", – сказала Ковалив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

При проверке государством получателей субсидий и других социальных выплат в Украине помощи могут лишиться те, кто ее заслуживает.

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Читайте все новости по теме "Отопительный сезон в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Отопительный сезон в Украине Тарифы ЖКХ и субсидии Свобода слова Савика Шустера
Персона
Юлия Ковалив
Место
Украина
Теги
тепло ЖКХ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Можно ещё прекратить жрать и cpaть, тогда вообще запануете
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Всё правильно. При Пете прикрутили, а окна не научились закрывать. Следующий президент объяснит, что в квартирах можно и не раздеваться с улицы.
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