У Зеленского посоветовали украинцам "не открывать окна" для экономии

Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив посоветовала украинцам "не открывать окна", чтобы меньше платить за тепло.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" в эфире на телеканале "Украина" в пятницу, 14 февраля. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Плата за отопление

По ее словам, главная проблема в том, что очень мало домов украинцев оборудованы счетчиками тепла. А потому во время теплой погоды на улице люди, чтобы не было в квартирах жарко, открывают окна, буквально выбрасывая деньги в форточку.

"Я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре +5 – значит не надо открывать окна. У нас не может быть в квартирах по 27-30 градусов и за все это мы платим", – сказала Ковалив.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

При проверке государством получателей субсидий и других социальных выплат в Украине помощи могут лишиться те, кто ее заслуживает.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram