У украинцев массово забирают пенсии: кто останется без помощи

В Украине вскоре начнется масштабная проверка пенсионеров. Однако уже сейчас чиновники находят тысячи нарушений и требуют вернуть полученные выплаты в бюджет.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, среди основных нарушений, например, теневая занятость. Социальную пенсию украинцы могут получать только в том случае, если они уже вышли из работоспособного возраста а их доход меньше прожиточного минимума. Однако на деле украинцы зачастую работают нелегально и при этом получают свою пенсию.

Пенсии мертвым душам. Иногда пенсиями пользуются и мошенники. Так, в Днепре в дело вмешалась даже прокуратура. Поскольку в процессе проверки Пенсионным фондом выяснилось, что кто-то присваивал деньги уже умерших пожилых людей. Таких историй в Днепре насобиралось сразу пять.

Пенсии в Украине

Из-за выезда за границу. В похожую историю попал и известный религиовед и бывший пленник боевиков Игорь Козловский. В прошлом году Пенсионный фонд прекратил выплачивать ему пенсию. Когда ученый пошел узнать, в чем дело, сотрудники фонда сказали, что они получили информацию от СБУ, что он пересекал границу Украины. А согласно постановлению Кабмина всем переселенцам, которые выезжают за границу, прекращают выплаты.

Пенсии по утрате кормильца для лже-студентов. Часто государство просит вернуть деньги украинцев, потерявших кормильца. Обычно это студенты вузов или училищ, которые получали пособие до 23 лет, поскольку кто-то из родных у них умер. Но когда они заканчивают учебу или их отчисляют из учебного заведения, то они "забывают" сообщить об этом в Пенсионный фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал