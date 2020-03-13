У семьи прокурора Киева Юлдашева нашли недвижимость на $2 млн

Прокурора Сергея Юлдашева, который в 2015 году был люстрирован, а 10 марта 2020 года возглавил прокуратуру Киева, заподозрили в жизни не по доходам.

На должности он восстановился через суд. При этом практически сразу после увольнения в 2015 году его семья стала скупать элитную недвижимость. Пока шли суды, Юлдашевы купили семь квартир в престижных жилых комплексах Киева и Днепра, а также приобрели несколько новых автомобилей. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Там отмечают, что за последние годы состояние прокурора и его родственников пополнились как минимум на два миллиона долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Имущество Юлдашева

В расследовании сказано, что в 2018 году Юлдашев приобрел три квартиры в Киеве в одном из самых дорогих жилых комплексов PecherSky. Если исходить из средней цены, то эти помещения стоят около миллиона долларов. В том же году он приобрел квартиру в Днепре почти на 120 квадратов. Ее стоимость колеблется от 150 до 170 тыс. долларов.

Также новая недвижимость появилась у его родственников. В 2015 году квартиру почти 90 квадратов в новостройке приобрел отец прокурора. Он ученый, а недавно стал помощником народного депутата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Рената Кузьмина. Этот парламентарий во времена Януковича был заместителем генерального прокурора Украины, а после Революции Достоинства длительное время скрывался от следствия.

Имущество семьи Юлдашева Слідство.Інфо

В 2015 году новую квартиру купила бывшая жена прокурора – Алена Юлдашева. Сразу после развода она приобрела апартаменты на 122 квадратных метра в ЖК "Златоустовский" вблизи центра столицы. Наименьшая стоимость такого жилья составляет около $150 тыс.

Наибольшая квартира у семьи Юлдашева оформлена на его маму. Это апартаменты на 242 квадратных метра в столичной новостройке. Там же ей принадлежит целых пять паркомест. Суммарная стоимость всего – примерно полмиллиона долларов.

Также в 2015 году мать прокурора дала в долг более $1 млн жительнице Днепра. А та ей дала в ипотеку квартиру в элитном ЖК "Башни" и несколько объектов недвижимости в историческом центре города.

"Всего в период с 2014 по 2019 год Юлдашев или члены его семьи приобрели семь квартир в новостройках Киева и Днепра, а также несколько автомобилей. По подсчетам стоимость этого имущества достигает двух миллионов долларов. И большая его часть появилась вскоре после того, как Юлдашев ушел с должности. Из открытых источников известно, что в 2018-2019 годах он вел бизнес – был соучредителем двух компаний, специализирующихся на недвижимости. Однако с конца прошлого года он уже не обладает фирмами. Бывшая жена прокурора официально не имеет бизнеса, который мог бы объяснить высокие доходы", – отмечают в публикации.

Объяснять происхождение средств своей семьи Юлдашев отказался и отметил, что вскоре подаст декларацию, где будет отражена информация о его доходах и расходах.

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