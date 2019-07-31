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Новый глава ОГА на Черкасщине: чиновник влип в скандал с недвижимостью в России

1.8т Читать материал на украинском

У новоназначенного главы Черкасской ОГА Игоря Шевченко нашлась надвижимость в России.

Как выяснил OBOZREVATEL, чиновник в стране-агрессоре имеет квартиру и на правах совладельца - нежилое помещение и земельный участок. Информация об этом указана в его электронной декларации за 2018 год, которую тогда еще кандидат на должность главы ОГА подал 25 июня 2019 года.

Согласно документу, Шевченко принадлежит 100% прав на квартиру площадью 104,1 кв.м. Право на нее он получил два года назад - 30 июля 2017 года. Адрес в декларации скрыт, указана лишь страна - Россия.

Также черкасскому чиновнику в России принадлежит доля в 25% нежилого помещение площадью 23,4 кв.м. и 12,5% прав на земельный участок площадью 1684 кв.м. Права на них он получил 27 июня 2017 года.

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Игорь Шевченко

Игорь Шевченко

Ими он владеет совместно со Андреем Луневым и Михаилом Арзимановим. В СМИ сообщают, что это бизнесмены из Ставропольского края.

Новый глава ОГА на Черкасщине: чиновник влип в скандал с недвижимостью в России

declarations.com.ua

Новый глава ОГА на Черкасщине: чиновник влип в скандал с недвижимостью в России

declarations.com.ua

Новый глава ОГА на Черкасщине: чиновник влип в скандал с недвижимостью в России

declarations.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил новым главой Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Тем временем мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" вызвали на допрос в СБУ.

Там говорят, что СБУ расследует возможные нарушения на выборах в Верховную Раду, а именно подвоз избирателей муниципальными автобусами, которые сняли с маршрутов, а также вмешательство в избирательный процесс.

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Место
Украина
Теги
губернатор Владимир Зеленский
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