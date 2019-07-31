Новый глава ОГА на Черкасщине: чиновник влип в скандал с недвижимостью в России

У новоназначенного главы Черкасской ОГА Игоря Шевченко нашлась надвижимость в России.

Как выяснил OBOZREVATEL, чиновник в стране-агрессоре имеет квартиру и на правах совладельца - нежилое помещение и земельный участок. Информация об этом указана в его электронной декларации за 2018 год, которую тогда еще кандидат на должность главы ОГА подал 25 июня 2019 года.

Согласно документу, Шевченко принадлежит 100% прав на квартиру площадью 104,1 кв.м. Право на нее он получил два года назад - 30 июля 2017 года. Адрес в декларации скрыт, указана лишь страна - Россия.

Также черкасскому чиновнику в России принадлежит доля в 25% нежилого помещение площадью 23,4 кв.м. и 12,5% прав на земельный участок площадью 1684 кв.м. Права на них он получил 27 июня 2017 года.

Игорь Шевченко

Ими он владеет совместно со Андреем Луневым и Михаилом Арзимановим. В СМИ сообщают, что это бизнесмены из Ставропольского края.

declarations.com.ua

declarations.com.ua

declarations.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский назначил новым главой Львовской ОГА Маркияна Мальского.

Тем временем мэра Запорожья Владимира Буряка, его заместителя Анатолия Пустоварова и руководство коммунального предприятия "Запорожэлектротранс" вызвали на допрос в СБУ.

Там говорят, что СБУ расследует возможные нарушения на выборах в Верховную Раду, а именно подвоз избирателей муниципальными автобусами, которые сняли с маршрутов, а также вмешательство в избирательный процесс.

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