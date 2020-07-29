У министра соцполитики Украины в июне из зарплаты высчитали 20 тысяч гривен

Министр социальной политики Марина Лазебная в июне получила 47,2 тыс. гривень зарплаты, при этом из ее дохода высчитали более 20 тысяч.

Зарплата ее заместителей – от 16,5 тыс. до 47,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 47,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Минсоцполитики "Українським новинам".

Сумма средств, начисленная Лазебной в июне, составила 47 230 гривен. Ее должностной оклад составил 56 100 гривен, а доплата за государственную тайну – 11 220 гривен.

Однако согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников, установленном законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год", из должностного оклада было вычтено 20 090 гривен.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 38 020 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Евгения Котика составила 47 230 гривен, замов Бориса Лебедцова – 47 230 гривен, Виталия Музыченко – 47 230 гривен, Татьяны Сальниковой (уволена приказом от 17 июня, работала до 24 июня) – 40 145 гривен, Валерия Бушкова (назначен 17 июня) – 16 530 гривен, госсекретаря Сергея Суярко – 47 230 гривен.

Зарплата Лазебной и ее замов "Українські новини"

Зарплата Лазебной и ее замов "Українські новини"

Зарплата Лазебной и ее замов "Українські новини"

Как сообщал OBOZREVATEL, заработная плата спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова в июне 2020 года составила 47230 гривен. А еще ему дали чуть больше 42 тысяч на покрытие "депутатских" расходов за май.

"Укрзалізниця" c марта 2020 года перестала платить зарплату членам наблюдательного совета.