Скандал вокруг королевы Великобритании: найдена недвижимость в Москве

Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По его данным, главе Великобритании принадлежат четыре квартиры в доме №10 на 1-м Обыденском переулке.

Издание пишет, что это так называемая "золотая миля" - здесь располагается самое элитное жильё в Москве. Из окон квартир видны храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река. В этом переулке — жильё у миллиардера Олега Дерипаски.

Baza сообщает, что в доме № 10 всего 12 квартир, и владелец четырех указан как: "Ее Величество королева, правящая в Канаде".

"Как пояснили в посольстве Канады, так как Елизавета II является главой их государства, недвижимость записана на неё", - сказано в материале.

Документы с информацией о королеве Baza

По данным издания, московские квартиры королевы достаточно просторные — 184, 187, 148 и 320 кв. м. Они расположены на первом, втором и четвёртом этажах. Их общая площадь — 839 кв. м, а общая кадастровая стоимость — 540 млн рублей. Рыночная стоимость ненамного дороже. Как говорится на сайте одного из риелторских агентств, цена одного квадратного метра в этом доме — 700 тыс. рублей. Получается, четыре квартиры королевы стоят в общей сложности 587 млн рублей.

Дом с квартирами королевы Baza

"Сама Елизавета никогда там не была, а проживают в элитных квартирах, скорее всего, сотрудники посольства. Дом под круглосуточной охраной с пропускным режимом", - уточняет издание.

Елизавета II

Как сообщал OBOZREVATEL, Королеву Великобритании Елизавету II заподозрили в оскорблении нового премьер-министра Бориса Джонсона. Все из-за того, что глава государства не стала снимать с локтя сумку во время рукопожатия.

Ранее королева проигнорировала крещение своего правнука, сына Меган Маркл и принца Гарри Арчи Гаррисона.

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