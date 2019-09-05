У кого заберут пенсии и субсидии: в команде Зеленского подготовили тотальную проверку

В Украине готовят тотальную проверку всех, кто получает любую помощь от государства: начиная от пенсий и заканчивая стипендиями. Под проверку попадут миллионы семей. А те, кто нарушил правила, должны будут вернуть деньги в бюджет.

Соответствующий законопроект зарегистрировал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член "Слуги народа"Даниил Гетманцев

Подробнее о том, как будут проверять украинцев – в материале OBOZREVATEL.

Что предлагают?

Пять основных новшеств:

чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства;

проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили;

в единую базу попадет информация о каждом, кто получает деньги от государства; базу будут постоянно наполнять новой информацией;

если удастся найти нарушения, те деньги, которые украинцы получили незаконно, заставят вернуть в бюджет;

чиновники могут получить информацию даже об остатке средств на банковском счету льготника.

Кого будут проверять?

Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее.

Информация о вас попадет в единую систему и ваше материальное положение изучат, если вы получаете:

пенсию, льготу, субсидию, стипендию;

денежную выплату из государственного бюджета;

денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

Проверка пенсионеров

И какая информация попадет в реестр для проверок?

В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например, кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону. Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки.

Итак, в реестре будет храниться такая информация о человеке:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д);

где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Как будет проходить проверка?

Всего закон предполагает три этапа верификации. Первый будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее.

Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию.

Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать.

Хорошо. У меня нашли нарушение. Что дальше?

Чиновники, которые нашли нарушение, передают информацию органу, который проводит выплату. Те еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно.

Тогда нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если откажется – власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи. Служители Фемиды разберутся в ситуации и могут взыскать деньги.

А если вы не согласны с решением – также можно обратиться в суд и доказать свою правоту.

Подобный законопроект разрабатывал и прошлый состав Кабмина. Но на то, чтобы его принять, политической воли не хватило. Идея простая: деньги государства – это общие средства всех налогоплательщиков и распределяться они должны справедливо. Если кто-то врет в декларации и зарабатывает "в конверте", то получать помощь за счет того, что, может быть, зарабатывает меньше, но честно платит налоги, он не должен.

Теперь же законопроект, учитывая абсолютное большинство "Слуги народа" в парламенте, могут принять. Документ вступит в силу на следующий день после его публикации. А сама база и некоторые положения – после создания технической возможности.

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