У кого заберут пенсии и кто останется без выплаты в 60 лет: львиная доля украинцев не выполнит новые требования

В Украине постепенно из-за повышения требований к стажу 45% работающих в возрасте 60 лет не смогут выйти на заслуженный отдых вовремя. Кроме того, у некоторых выплаты могут вовсе забрать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. За что могут забрать пенсию:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

на все время проживания пенсионера за границей;

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

В Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет. В 2020-м это 27 официально отработанных лет. А уже в 2028-м граница увеличится до 35. Что это означает? К примеру, если вам сейчас 40 лет, у вас уже должно быть минимум 15 лет стажа.

Есть три "двери". Первая – вовсе остаться без пенсии. Такое будущее грозит тем, кто официально не имеет и 15 лет стажа. Вторая – выйти на пенсию в 63 года. Сейчас для этого нужно от 17 до 27 лет стажа, а в 2028-м (последний этап повышения требования) – от 25 до 35 лет. Подробнее – в инфографике OBOZREVATEL.

Единственный способ получить пенсию вовремя – добиться от работодателя официального оформления и отказаться работать "в тени". Соглашаясь на зарплату в конверте, вы фактически лишаете себя будущего. В таком случае работать придется до самой смерти.э

Исследователь Лидия Ткаченко рассказывает: стаж украинцев, если ничего не изменится в ближайшее время, будет снижаться. Часть нелегального рынка труда все еще весомая. На базарах, мелких предприятиях и даже в некоторых госструктурах и относительно крупных предприятиях можно найти неоформленных сотрудников.

С одной стороны, это лишает возможности хоть каким-либо образом защитить свои права, а с другой – лишает социальной защиты и будущей пенсии.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко добавляет: только экономический рост в сочетании с ростом зарплат и сокращения теневой занятости может повлиять на ситуацию. "У нас, например, снизили штрафы за нарушения трудового законодательства. Как думаете, это поможет сократит уровень теневой занятости? Нет! Должна быть консолидированная политическая позиция всех ветвей власти. Мы за честные отношения и должны думать о своей старости", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, согласно законопроекту о запуске второго уровня пенсионного накопления от "Слуги народа" (№2683) ежемесячно должны будут в среднем отдавать от 3% до 7% от зарплаты.

В Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.