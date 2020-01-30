У кого в Украине заберут пенсии: всех получателей соцвыплат проверят

В Украине проведут масштабную верификацию получателей соцвыплат. В результате часть пенсионеров может остаться без выплат. О том, у кого и за что могут забрать деньги – читайте в материале OBOZREVATEL.

Юрист Александр Плахотник напоминает: приостанавливать выплаты пенсий закон разрешает. Соответствующие случаи описаны в 49 статье закона "Об общеобязательном пенсионном страховании". Решение может принять как суд, так и местное подразделение Пенсионного фонда.

За что могут забрать пенсию:

если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

Это могут подтвердить в ходе верификации. Например, если пенсионер вышел на заслуженный отдых по фальшивым документам, либо же в документах есть ошибки.

Пенсия в Украине

"В случае выявления недостоверных данных в документах и ​​сведениях, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с законом без учета таких данных", – говорится в законе.

на все время проживания пенсионера за границей;

Чиновники в рамках проверки также получат информацию о том, когда пенсионер пересекал границу и как долго находился за пределами страны. Если, например, уехать на несколько месяцев, пенсия за этот период начисляться не будет.

в случае смерти пенсионера;

в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

"Возобновление выплаты пенсии осуществляется по решению территориального органа Пенсионного фонда в течение 10 дней после выяснения обстоятельств и наличия условий для возобновления ее выплаты", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесли проект закона №2683, который предусматривает обязательный для всех украинцев переход на накопительную пенсионную систему.

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