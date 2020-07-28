У кого в Украине заберут пенсии и кому не назначат в 60 лет: главные условия

Личные финансы 05:00, 28.07.2020

В Украине после верификации пенсионеров у части из них могут забрать выплаты. Согласно закону, на это есть целый ряд причин. Кроме того, в следующем году ужесточат и требования для тех, кто только будет выходить на заслуженный отдых.

Подробнее о том, за что могут забрать выплаты – читайте в материале OBOZREVATEL.

За что могут забрать выплату

  • если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения;

Это могут подтвердить в ходе верификации. Например, если пенсионер вышел на заслуженный отдых по фальшивым документам, либо же в документах есть ошибки.

"В случае выявления недостоверных данных в документах и ​​сведениях, на основании которых было установлено и/или осуществляется выплата пенсии, решением территориального органа Пенсионного фонда Украины размер и основания для выплаты пенсии пересматриваются в соответствии с законом без учета таких данных", – говорится в законе.

  • на все время проживания пенсионера за границей;

Чиновники в рамках проверки также получат информацию о том, когда пенсионер пересекал границу и как долго находился за пределами страны. Если, например, уехать на несколько месяцев, пенсия за этот период начисляться не будет.

  • в случае смерти пенсионера;

  • в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд;

Согласно ст. 49 закона "Об общеобязательном пенсионном страховании" предполагает: отменить пенсию может не только суд, но и территориальное подразделение Пенсионного фонда. "Пенсия в том числе прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – пояснила OBOZREVATEL адвокат Дина Дрыжакова.

Кроме того, без помощи от государства могут остаться переселенцы, которые меняют свое место жительства. На горячей линии Пенсионного фонда: если окажется, что пенсионер-переселенец живет не по официальному месту жительства, выплату отменят уже со следующего месяца. Так, в Фонде руководствуются постановлением, согласно которому пенсии выплачивают только тем украинцам, которые проживают на подконтрольной территории страны.

За что могут не дать пенсию в 60 лет

В Украине в 2020-м на пенсию в 60 лет могут выйти те, кто имеет от 27 лет стажа, в 63 года – от 17 до 27 лет стажа. Чтобы выйти на заслуженный отдых в 65 лет, нужно иметь 16 лет стажа. Ежегодно указанные требования будут повышать на 12 месяцев до тех пор, пока на пенсию в 60 лет будут выходить только те, у кого не менее 35 лет стажа.

Если ситуация не изменится, и украинцы не откажутся от теневого заработка, по подсчетам Министерства социальной политики, в 2028-м только около половины (45%) 60-летних смогут вовремя получить выплату. Остальным же придется работать дольше. По оценкам Минсоцполитики, через семь лет около 45% украинцев вынуждены будут работать до 63 или 65 лет.

Стаж украинцев
МОТ

Большая проблема – теневая занятость. Около четырех миллионов украинцев работают без официального оформления, взносы в Пенсионный фонд не платят. А еще миллионы часть зарплаты получают в конверте. Все это приводит к тому, что на действующих пенсионеров денег просто не хватает.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине в 2020-м дольше придется работать тем, кто имеет до 27 лет стажа, а также женщинам, которые родились после 1 октября 1960-го.

  • Совсем скоро часть украинцев, которые получают помощь от государства в виде пенсий, субсидий, пособий, стипендий и прочего, могут лишиться бюджетных выплат. Это связанно с тем, что в Украине проведут масштабную проверку на законность получения госпомощи.

  • Экономист Виктор Скаршевский отметил, что верификация социальных выплат в Украине не является чем-то новым, она проводилась с 2016 года до октября 2018 года, когда Конституционный суд Украины заявил, что Министерство финансов получило доступ к личным данным граждан.

  • Повышение пенсионного возраста в Украине неизбежно, а дефицит Пенсионного Фонда при нынешних параметрах системы не исчезнет никогда. Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

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