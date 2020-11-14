У кого в Украине самые высокие пенсии: названы цифры

Александр Литвин Личные финансы 03:40, 14.11.2020

В Украине средняя пенсия составляет 3500 грн. При этом больше всего традиционно получают жители столицы – 4676 грн.

Об этом говорится в данных Пенсионного фонда Украины. Меньше всего получают в Тернопольской и Черниговской областях (всего около 2,6 тысячи гривен).

Какие пенсии получают украинцы:

  • Киев – 4676 грн;

  • Винницкая область – 2848 грн;

  • Волынская область – 2841 грн;

  • Днепропетровская область – 3860 грн;

  • Донецкая область – 4428 грн;

  • Житомирская область – 2948 грн;

  • Закарпатская область – 2693 грн;

  • Запорожская область – 3597 грн;

  • Ивано- Франковская область – 2909 грн;

  • Киевская область – 3456 грн;

  • Кировоградская область – 3000 грн;

  • Луганская область – 4098 грн;

  • Львовская область – 3086 грн;

  • Николаевская область – 3155 грн;

  • Одесская область – 3225 грн;

  • Полтавская область – 3321 грн;

  • Ровенская область – 2826 грн;

  • Сумская область – 3057 грн;

  • Тернопольская область – 2619 грн;

  • Харьковская область – 3455 грн;

  • Херсонская область – 2909 грн;

  • Хмельницкая область – 2839 грн;

  • Черкасская область – 3017 грн;

  • Черниговская область – 2695 грн;

  • Черновицкая область – 3031 грн.

Отметим, размер заработной платы зависит от размера средней зарплаты. Больше всего зарабатывают в столице, также высокие средние зарплаты традиционно были в промышленных центрах – Донецке, Луганске. Работники заводов имели высокие средние зарплаты и получали их официально, поэтому сейчас имеют относительно высокие пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.

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