В "слуги народа" заметили брендовые часы за 15,5 тысячи евро. Фотофакт

В нардепа от "Слуги народа" Киселя заметили дорогие часы.

У главы транспортного комитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Юрия Киселя заметили брендовые часы стоимостью более 15 тысяч евро (около полмиллиона гривен).

Дорогой аксессуар изготовлен из стали и золота. Об этом сообщили в Telegram-канале "Темный рыцарь", опубликовав фото.

"Хотим поздравить главу транспортного комитета Рады Юрия Киселя с ценным приобретением. Сталь/золото Ulysse Nardin Maxi Marine Chronometer Steel/Glod. Цена: от €15,5 тысячи", – говорится в сообщении.

Часы Киселя

Отмечается, что часы Киселя – самая дорогая такая версия из коллекции Maxi Marine Chronometer. Вставка из золота в них есть в коричневом каучуковом браслете. Также золотыми в аксессуаре являются застежка, безель, заводная головка и винты часов.

"Просьба не забыть внести в декларацию", – подчеркнули в заметке.

Скриншот сообщения (Telegram-канал "Темный рыцарь")

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на руке генпрокурора Ирины Венедиктовой заметили элитные часы Hublot, стоимость которых достигает 10 тыс. евро. Ее заподозрили в невнесении дорогого аксессуара в декларацию, однако она опровергла факт владения ценной вещью.