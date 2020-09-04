У части украинцев перестал работать "Приват24": в банке назвали причину

Александр Литвин Личные финансы 12:54, 4.09.2020 Обновлено: 13:32, 4.09.2020

В Украине часть пользователей "Приват24" в пятницу, 4 сентября, на время потеряли доступ к онлайн-банкингу: со сбоями работали как банковское приложение, так и сайт финансового учреждения.

Об этом OBOZREVATEL рассказали клиенты банка. "С компьютера не могу зайти, приложение очень долго виснет", – рассказывает один из клиентов. В пресс-службе банка пояснили: сбой произошел всего на несколько минут, после его ликвидировали, перезапустив сервис. При этом в банке не смогли объяснить, по какой причине приложение до сих пор не работает у некоторых клиентов.

Также на работу банка жалуются и в социальных сетях.

В Приват24 произошел сбой
Доступ к Приват24 пропал
Украинцы не могут попасть в Приват24
facebook.com/irina.kasianova.5
Приложение Приват24 не работает
В работе Приват24 произошел сбой

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня из-за технического сбоя несколько часов не работал Приват24. Днем пользователи массово начали обсуждать проблемы как с обычным приложением, так и с приложением для бизнеса. При попытке зайти в личный кабинет на экране появлялась "Ошибка 504" или "Ошибка сервера".

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