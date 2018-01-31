Цены в Украине на 2018 год: что подорожает

Рост цен на продукты питания, подорожание бензина и колебания курса гривни, - все это бьет по карману простого украинца. Где предел повышения стоимости жизни, стоит ли ждать нового изменения счетов на еду, проезд и коммуналку, - "Обозреватель" выяснял у экономистов и экспертов.

Чревоугодию - бой!

"Цены на товары и услуги в Украине однозначно продолжат расти, учитывая скачки курса евро на мировом рынке и доллара в Украине", - сказал в комментарии "Обозревателю" экономист Эрик Найман.

"Обесценивание гривни неизбежно отразится на росте цен. Мы видим, что многие ценники в магазинах уже поменяли в сторону роста. Хотя продолжается и рост заработных плат. Правда, не такими темпами, как в прошлом году", - отметил он.

Поэтому, с его слов, все что касается потребительского спроса, товаров, - все это будет дорожать. Простым языком, во-первых, подорожают импортные товары, которые завозятся из Европы. Поэтому любителям дорогих сыров из Франции, хамона из Испании, вин, каперсов и красной рыбы из Норвегии придется или тратить больше, или забыть об импортных деликатесах.

В "группу риска", по оценкам Наймана, попадет также курятина, на которую все больше переходят украинцы. Отказываясь даже от традиционной свинины, которая побила все рекорды по росту цен в 2017 году.

"На внутреннем рынке будет дорожать мясо курицы, поскольку растет стоимость кормовых. Плюс производителям курятины все выгоднее становится экспортировать ее за пределы Украины. Поэтому им выгоднее поднимать цены на внутреннем рынке, выравнивая их с мировыми", - пояснил он.

И это в то время, когда по итогам прошлого года стоимость украинской курятины уже сравнялась с польской.

Дороже также станет европейская техника и все сопутствующие товары для быта производства ЕС. Но и на китайские аналоги не стоит особо надеяться. Ведь здесь срабатывает уже не курс евро, а доллара, который лихорадило последние месяцы 2017 года.

"Думаю, что стоит ожидать роста цен не менее чем на 20% по году", - предупредил экономист.

Что будет с ценами на бензин

В свою очередь, заместитель директора НТЦ "Психея" и энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии "Обозревателю" напомнил, что Украина за валюту закупает импортные нефтепродукты. Это значит: растет доллар - растет стоимость бензина. А значит и цены на проезд и все транспортные услуги.

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Эксперт отметил, что к концу января литр популярного А-95 Евро 5 добавил больше 1 грн в цене. И средняя стоимость литра бензина А-95 евро5 на некоторых АЗС уже превысила 30 гривен.

"Пока что нет оснований говорить о том, что что-то существенно изменилось. Разве что, темпы роста стоимости нефтепродуктов на границе уменьшились. Притормозилась девальвация гривни. А так, пока нет каких-либо оснований говорить, что Нацбанк уже исправил ситуацию. И гривня дальше дешеветь не будет. Поэтому дальше все будет определяться политикой Нацбанка. Если гривня до конца недели еще подешевеет, альтернативы дальнейшему росту цен на бензин, к сожалению, не будет. Дальше цена будет зависеть только от курса. Если говорить о стоимости бензина на февраль, то зависимость простая: берете курс на межбанке, умножаете его на 0,8 и получаете стоимость бензина", - рассказал он.

Что же касается пропорциональности подорожания стоимости товаров и услуг росту цен на бензин, то следует помнить, что нефтепродукты являются инфраструктурным товаром.

Это значит, что от их стоимости зависят цены на другие перевозки и транспортные услуги. Но в товарах и услугах транспортная составляющая не превышает 5-7%.

"То есть только если нефтепродукты подорожают в два раза, это сразу отразится на стоимости продуктов питания, товарах и услугах. В первую очередь, из-за подорожания бензина, у нас сразу же поднимаются цены на услуги перевозок. Это касается маршруток и такси", - подчеркнул Рябцев.

В перспективе же подорожание нефтепродуктов однозначно отобразится на стоимости нового урожая. Если будут расти цены на нефтепродукты, на импортные удобрения, будет расти стоимость зерна, продукции животноводства, ведь скот кормят тем же зерном.

"И это в целом окажет влияние на уровень инфляции. Значит показатели в 9% однозначно будут превышены", - прогнозирует он.

Тушите свет!

Ощутимо может подорожать и свет. Так, экс-министр ЖКХ 2007-2010, председатель "Союза собственников жилья Украины" Алексей Кучеренко в комментарии "Обозревателю" отметил, что помимо повышения цен оптового рынка электроэнергии, нам собираются увеличить тарифы для облэнерго.

"Это, по нашим подсчетам, приведет к подорожанию счета на электроэнергию в среднем на 20%. Это будет тариф на доставку, которую в среднем рассчитают, и платежка за электроэнергию вырастет. Но в разных регионах Украины - по-разному. Средний показатель как раз почти на четверть. Уверен, это серьезный удар по карману наших людей", - сказал он.

С далеко не радужным прогнозом согласен экономический эксперт Максим Праздников.

По его оценкам, основная проблема с инфляцией в Украине заключается как раз в том, что обычно на рост цен хуже всего реагируют пенсионеры и малообеспеченные украинцы.

"Если дорожают фрукты, мясо и молочные изделия, как мы видели в прошлом году, они вынуждены просто отказываться от потребления, и переходить на крупы. Например, в 2017 году больше, чем на 20% выросли цены на говядину, свинину. Почти так же подорожали курятина, колбасные изделия и молочная продукция. Зато почти не изменились в цене капуста и картофель, и даже подешевела гречка. Но суммарно даже новые зарплата и пенсии не дали людям насладиться ростом реальных доходов", - рассказал он "Обозреватель".

Поэтому очередная волна роста цен, по его мнению, неизбежна.

Значит, все импортные товары, а это техника, одежда и многие другие бытовые принадлежности, могут добавить в цене в гривне. Как минимум – на сумму курсовой разницы или немного меньше, если начнется конкурентная борьба за покупателей хоть с какими-то доступными финансами и желанием их потратить.

В целом, хочется верить, что инфляция не выйдет за рамки прогнозированных 9% за год, а в первом квартале будет не более 2,5%. "Но все-таки склоняюсь к показателям, близким к 10%, или даже выше", - резюмировал он.