В Киеве взвинтили цены на такси: в чем причина и когда подешевеют

В Киеве некоторые службы такси с 12 мая, первого этапа ослабления карантина, повысила цены на услуги перевозки как минимум вдвое.

Об этом активно пишут украинцы на своих страницах в соцсетях. По их словам, такое повышение особенно заметно в утренние и вечерние часы пик, а также в случае резкого изменения погоды.

"В среду утром (13 мая. – Ред.) тариф стандарт был обычный, 120 грн. Но выехать по нему было просто нереально из-за большого спроса. Я поднял цену до 180 грн. Таксист сказал, что утром у него было 150 заказов", – рассказал OBOZREVATEL киевлянин Виталий.

"Из Ирпеня в Киев просят 100 грн, хотя обычно в час пик берут по 50 грн. Работать уже можно, но добраться на работу почти невозможно. Такси от Героев Днепра до Дворца спорта 150-170 грн в одну сторону. Для людей, живущих в Ирпене, у кого офис где-то на Левобережке – это вообще ад. У меня был один попутчик, который ехал из Ирпеня на Бессарабку, а потом еще целый час шел пешком на Левобережку", – добавил активист Николай Малуха.

Такси в Киеве delo.ua

В компании Uber OBOZREVATEL рассказали, что в периоды высокого спроса приложение может использовать динамические цены. Это когда обычная цена увеличивается с помощью коэффициента, который отображается для пользователя в приложении перед заказом поездки. Мол, это позволяет приложению быстро реагировать на изменения ситуации на рынке и временно изменять цены.

"Такая ситуация не является запланированным повышением цен, а алгоритмическим ответом приложения Uber на спрос, который повысился и наблюдался в реальном времени в определенном районе. Любое повышение цен не было запланировано заранее и не связано со смягчением карантина", – заверили в пресс-службе компании.

Там ожидают, что цены останутся на прежнем уровне, как и раньше, так как рынок вскоре нормализуется.

Андрей Антонюк из таксомоторной отрасли говорит, что цены на услуги в часы пик при повышенном запросе дорожают прежде всего в службах Uber, Uklon и Bolt. В других – стоимость поездок остается неизменной.

"Повышение тарифов на такси было ситуативным и это только в части служб такси. У них такой стиль работы, как говорится "на дурака". Пообещать поездку за 50 гривен, а в результате отвезли за 200. Такая тенденция будет всегда, не только сейчас, когда из-за карантина не работает общественный транспорт. Люди – жертвы рекламы", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь из "Элит-такси" добавила, что Uber, Uklon и Bolt – не являются службами такси. Это агрегаторы, которые сочетают заказчика и перевозчика. Они могут поднимать цены на свои услуги в случае большого спроса, особенно сейчас, когда не работает общественный транспорт.

"В этих компаниях увидели, что спрос есть, транспорта нет, их услугами будут пользоваться, потому что людям надо как-то добираться на работу и решили "почему бы не заработать?". Наша служба такси не только не поднимала тарифы в период карантина, но даже снизила их. В цену уже заложены погодные условия, повышение или понижение топлива, обслуживание. Водители и клиенты в целом довольны", – заверила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко выступил с требованием к правительству по восстановлению работы метро в столице после окончания карантина, в частности с 25 мая.

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