Житель "ЛНР" рассказал, как в "республике" за 6 лет обвалились цены на квартиры

На оккупированных частях Луганской и Донецкой области с приходом "ЛДНР" цены на квартиры перестали по сравнению с довоенными цены упали в 3-4 раза.

А продав жилье, будет сложно купить даже приличный автомобиль. Об этом пожаловался один из жителей региона Иван Быков в сообществе "Лутугино. Трезвый взгляд" в пятницу, 13 августа.

Мужчина написал, что хорошо помнит, сколько стоили квартиры и дома раньше. А сейчас он сделал для себя неприятное открытие.

"В Луганске цены на жильё начинаются с $4000 за однокомнатную квартиру. За двухкомнатную придётся отдать $8-9 тысяч. При желании, за $11-12 тысяч можно найти трёхкомнатную с полным комплектом мебели и техники. Но цены в "республике" практически в 3-4 раза ниже стоимости аналогичных предложений по Украине. Раньше такое жилье лет шесть назад оценивалось не менее $25-30 тысяч долларов. Вот и получается, что если продать квартиру, то с вырученными копейками, и не туда, и не сюда, даже автомобиль порядочный не купишь. Так что вкладываться в какую либо недвижимость, а тем более продавать её – смысла ноль!", – написал житель оккупиованной территории.

По его словам, не лучше дела с недвижимостью и в других городах Луганщины. В Ровеньках можно купить вполне приличную двухкомнатную квартиру с советским ремонтом за $4200 долларов, а в Алчевске предлагают за $10 тысяч четырехкомнатную с евроремонтом.

"Для сравнения, чтобы понять весь этот ценовой ужас, за эти $10 тысяч еле-еле можно купить старенькую однушку в Полтаве на отшибе", – отметил он.

Из этого он сдела вывод – дела в "республике" идут крfйне плохо.

"На простом бытовом уровне в этом сравнительном соотношении люди, которые имеют недвижимость, стали беднее на ровном месте раза в четыре. Я не имею ввиду торгашей и спекулянтов. Они при любой власти выживут. Речь идёт о обычных людях, которые планировали продать квартиру, имели какие-то планы, хотели что-то отложить себе на чёрный день, но увы. Мне важно, чтоб у меня была хорошая работа, дети не голодные и нормальная перспектива в будущем. А с таким рынком недвижимости мы будем в глубоком ауте", – написал Быков.

В "ЛДНР" обвалились цены на квартиры vk.com

В "ЛДНР" обвалились цены на квартиры vk.com

В "ЛДНР" обвалились цены на квартиры vk.com

В "ЛДНР" обвалились цены на квартиры vk.com

В "ЛДНР" обвалились цены на квартиры vk.com

В "ЛДНР" обвалились цены на квартиры vk.com

Житель "ЛНР" рассказал, сколько сейчас стоят квартиры на оккупированной территории vk.com

С ним согласился житель Алчевска Андрей Топчий.

"Иван, вы в точку прям написали, наша трёшка в центре Алчевска раньше больше $30 тысяч оценивалась, сейчас и пятую часть не дадут, единственное что имеет хоть какой-то смысл – обмен на местном уровне, в остальном же люди заложники ситуации, пока нет острой нужды в средствах – всё будет стоять до лучших времён", – написал Топчий.

В "ЛНР" признали сильнейшее падение цен на жилье Twitter

Их переписку не обошли комментариями пользователи Twitter.

"Недвижимость в ОРДЛО практически ничего не стоит. Русский мир залез в карман каждому жителю захваченного Донбасса. Всех – от пенсионеров до школьников – ограбили профессиональные новоросы", – написал Казанский.

Казанский о ценах на жилье в "ЛДНР" Twitter

У него в комментариях подтвердили правдивость рассказов о нынешних ценах на квартиры в "республиках".

"Четырехкомнатную в Горловке продал два года назад за $4000. Перед войной ее купил за $20 тысяч и еще столько же вложил в ремонт", – написал Павел Марчук.

Четырехкомнатную квартиру в Горловке продали за $4000 Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

В День памяти и примирения, 8 мая, в сети появился уникальный фоторепортаж из оккупированного Луганска.

Луганск под оккупацией боевиков "ЛНР" – это не просто город, который не развивается шесть лет. Время тут пошло назад и жизнь облцентра скатилась в "совок", а в иных моментах и в 37-й год.

Власти "ЛНР" через подконтрольные им СМИ списали проблемы в коммунальной отрасли оккупированной территории на некие трудности, которые для них якобы создает Киев.