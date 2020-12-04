Цены на гречку в Украине подскочили на 55%
Закупочные цены на гречку в Украине в ноябре 2020 года выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные "АгроПерспективы", передает agronews.ua.
Так, в период с 20 по 27 ноября этого года тонна гречки подорожала до 18 233 грн за тонну. При этом, согласно аналитическому обзору Министерства экономического развития и торговли Украины, в октябре закупочные цены на гречку на внутреннем рынке составили в среднем по Украине 14 463-17 394 грн за тонну, что выше, чем в сентябре.
Аналитики констатируют, что цены на гречку после стабилизации в июле и снижения в августе-сентябре текущего года в октябре снова поползли вверх.
Добавим, что, согласно данным интерактивной карты "Урожай Онлайн 2020", урожайность гречихи в этом году самая высокая за последние годы. Так, в 2020 году украинские аграрии собрали 99 тыс. тонн этой культуры против 85,1 тыс. тонн в 2019 году.
По состоянию на 1 декабря в Украине обмолотили 99,9% площадей под гречихой, валовый сбор которой составил 105,6 тыс. тонн при урожайности 1,35 т/га.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным Госстата, с мая 2019-го по май 2020 года гречневая крупа подорожала в 2,2 раза – в 36,74 грн за кг.
В августе в Международной ассоциации гречки сообщили, что в Украине возник дефицит гречки, из-за чего цены на нее могут подняться до 35 грн / кг и выше.
Украина за последние годы резко сократила производство гречневой крупы. Поэтому полки магазинов стала захватывать российская продукция, расфасованная в Казахстане.