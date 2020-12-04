Цены на гречку в Украине подскочили на 55%

Закупочные цены на гречку в Украине в ноябре 2020 года выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные "АгроПерспективы", передает agronews.ua.

Так, в период с 20 по 27 ноября этого года тонна гречки подорожала до 18 233 грн за тонну. При этом, согласно аналитическому обзору Министерства экономического развития и торговли Украины, в октябре закупочные цены на гречку на внутреннем рынке составили в среднем по Украине 14 463-17 394 грн за тонну, что выше, чем в сентябре.

Аналитики констатируют, что цены на гречку после стабилизации в июле и снижения в августе-сентябре текущего года в октябре снова поползли вверх.

Добавим, что, согласно данным интерактивной карты "Урожай Онлайн 2020", урожайность гречихи в этом году самая высокая за последние годы. Так, в 2020 году украинские аграрии собрали 99 тыс. тонн этой культуры против 85,1 тыс. тонн в 2019 году.

По состоянию на 1 декабря в Украине обмолотили 99,9% площадей под гречихой, валовый сбор которой составил 105,6 тыс. тонн при урожайности 1,35 т/га.

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