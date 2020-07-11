Цены на газ снизились на 10%: как повлияет на суммы в платежках украинцев

В Украине за месяц, с мая по июнь, импортная стоимость газа снизилась на 10,4% в гривневом эквиваленте (или на 9,9% в долларовом) – до 2,3 грн за кубометр. При этом стоимость голубого топлива в платежках для украинцев изменится несущественно.

Об этом говорится в данных Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В долларовом эквиваленте цена газа составила 88,4 долларов. По сравнению с маем цена снизилась на $9,72 (на 9,9%), а с маем 2019-го – на $108,08 (на 55%).

Отметим, после того, как дешевеет импортный газ, цены могут сократиться и для населения. Правда, при этом стоит учитывать, что помимо самого газа украинцам стоит платить и за транспортировку. Сейчас эта составляющая цена выведена в отдельный платеж – абонентская плата. Она в июле выросла, поэтому в целом стоимость голубого топлива для украинцев может даже вырасти.

Во-первых, стоит понимать, что все платят по разным ценам. Весь газ в кубометрах, который вы потратили с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось – абонплата. И у каждого региона есть свой тариф.

Во-вторых, уже с 1 июля "голые" тарифы в среднем повысят на 24%. Например, тариф в Мелитополе увеличится с 1,06 до 1,4 грн за куб. И если ваша абонплата – 60 кубов, то в июне вы заплатите 72 грн, а в июле – уже 84 грн. Такое подорожание может легко покрыть возможное снижение цен на 5-7%.

Узнать подробнее, как поменяются цены в разных регионах, можно, ознакомившись с таблицами:

В Украине в июле в два раза подорожает абонплата на газ

В июле по решению комиссии в разы подорожает абонентская плата на газ

Если в среднем вы расходовали 90 кубометров газа (отапливали дом) и живете в Николаеве, то до июля абонплата составит 98,1 грн, а после – 121,5 грн. То есть платежка увеличится на 23,4 грн.

С учетом абонплаты, налогов и подорожания доллара, для украинцев стоимость голубого топлива изменится несущественно.

Как сообщал OBOZREVATEL, цены на природный газ в 2020 году, если хранилища в Европе будут заполнены, могут упасть до нуля.