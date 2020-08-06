В Украине подорожал газ для населения на 60%: в чем риски и стоит ли покупать заранее

Новый тариф "Нафтогаза" в условиях рынка на август оказался дороже, чем июльский на 9%, а по "оптовому" тарифу "Годовой" придется платить больше на 59%. Впрочем, это может оказаться выгоднее, если цены во время отопительного сезона прыгнут вверх. В то же время эксперты предостерегают – госкомпания может пользоваться своим почти монопольным положением, а потому советуют украинцам перед заключением длительного соглашения узнать, что предлагают другие.

OBOZREVATEL выяснил, сколько придется платить украинцам, действительно ли более дорогой тариф может оказаться более выгодным.

Предложили заплатить на год вперед

Газопоставляющая компания "Нафтогаз" объявила два тарифа:

"Месячный", цена на август – 3,24 грн за кубометр;

"Годовой" на 12 месяцев – 4,73 грн за кубометр.

Это дороже, чем было в июле. Тогда оптовая цена составляла 2,29 грн за куб, а с учетом наценки "Нафтогаза" и НДС (но без стоимости доставки и торговой наценки поставщиков) – 2,97 грн/куб.

То есть, тариф на август вырос примерно на 9%, а по тарифу "Годовой" придется платить больше сразу на 59% (чем в июле).

Цена в тарифе "Месячный" будет меняться ежемесячно в соответствии с рыночными условиями. Также потребители будут получать скидку 1%, если заплатят за газ до 15 числа текущего месяца.

Тариф "Годовой" предусматривает оплату на год вперед. Как будет рассчитываться сумма и сколько именно придется заплатить, "Нафтогаз" пока не сообщил – подключение будет доступно в личном кабинете клиента после 15 августа.

Тарифы на газ для населения от "Нафтогаза" gas.ua

Какой из тарифов выгоднее

Сейчас цены в Украине на своем минимуме, но к осени будет подорожание. Дело в том, что уже сейчас тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает.

"Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тысяч гривен за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тысяч. Это рынок", – сказал директор компании-поставщика природного газа ЕГАЗ Артем Компан.

"Сложно называть конкретные цифры, но сейчас ожидаемые цены осенью находятся в пределах 4-5 тысяч гривен с НДС за тысячу кубометров. Колебания цены зависят от множества факторов. Это сохранение и возможное усиление карантинных мероприятий, а значит уменьшение спроса со стороны бытовых потребителей", – добавил представитель Украинской энергетической биржи Артем Щербак.

Здесь стоит отметить, что в условиях рынка газа "Нафтогаз" будет не единственным поставщиком. Кроме него по меньшей мере есть еще два крупных игрока – компания "Ясно" (входит в бизнес Рината Ахметова) и "Региональная газовая компания" Дмитрия Фирташа. Ожидается, что на рынок выйдут и другие компании.

По замыслу, они, конкурируя, должны предлагать свои цены. Поэтому, по меньшей мере, прежде чем заключать длительный договор с "Нафтогазом", стоит дождаться, когда свои тарифы объявят другие поставщики.

Серьезные риски

Впрочем, другие эксперты предупреждают: сейчас "Нафтогаз" действует по монопольным правилам и вряд ли его тактика изменится в будущем. Объясняют это тем, что он контролирует источник газа для населения – компанию "Укргазвидобування". Именно в нее голубое топливо покупают облгазы и независимые компании. С открытием рынка ситуация не изменится: доступ к "скважине" останется у "Нафтогаза", а это закладывает серьезные риски.

"Если говорить глобально, то монополия всегда живет по одним правилам. За счет того, что имеет доступ к источнику газа, она может установить любую цену, чтобы пришли люди. А когда станет ясно, что она захватила рынок, тогда может быть уже другая ситуация – компания поднимет цены и будет вести себя как настоящий монополист. А идти будет не к кому – альтернативные поставщики исчезнут", – в комментарии OBOZREVATEL сказала эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева.

Она советует внимательно изучать предложения от других поставщиков: "Нужно найти действительно независимую компанию, которая работает по рыночным правилам".

Еще одна позиция "газовых скептиков" касается того, будет ли выгодной покупка газа сразу на год вперед по 4,73 грн/куб. Понятно, что в течение части сезона цены будут высокими (тогда будет экономия), однако вне отопительного сезона, возможно, придется серьезно переплачивать.

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук напомнил, как в 2019 году "Нафтогаз" уже предлагал населению покупать так называемый "Газовый запас", а затем "акцию" от государства тихо свернули.

"Тогда же всех убеждали, мол: "Налетай, бери! Зимой может газ может быть по 12 тысяч гривен за тысячу кубов, а мы предлагаем по 5800 грн". А потом оказалось, что цена наоборот упала, и "Нафтогаз" тихонько раздал переплаченные деньги. Понятно, что если бы произошел коллапс, то люди выиграли бы . Поэтому сейчас трудно что-то советовать", – объяснил OBOZREVATEL Корольчук.